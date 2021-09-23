12 в'язаних жилеток Zara на жахливу погоду (фото, ціни)

Трендові в'язані жилетки сезону осінь 2021 / Фото: Zara

Як відомо, мода циклічна і повторюється кожні 15-20 років. Те, що колись було старим, сьогодні стає трендом. Погана погода змусила нас дістати із шафи теплі светри сезону осінь 2021, а тренди підказують, що настала пора в'язаних жилетів.

Так, в'язані жилетки, які любили наші бабусі і які нас змушували носити мами, знову в моді. Ми бачили, як інтерпретували цю тенденцію Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Яра Шахіді та Шон Мендес. З'ясовуємо, із чим носити найбільш трендові моделі сезону осінь 2021.

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Якщо вам припали до душі літні кроп-топи, не сумуйте і з настанням холодів вибирайте укорочені жилетки. Любите носити шкіряні шорти кожен день – поєднуйте їх із жилеткою оверсайз.

Беріть основні варіанти на замітку:

класичний варіант зі спідницею плісе,

поверх білих футболок і сорочок,

із шортами з завищеною талією,

поверх лонгслівів або ще одного светра – багатошаровість завжди в тренді,

з джинсами і білими кросівками,

із сукнями будь-якої довжини і фасонів.

Не знаєте, на яких трендових варіантах зупинитися? Ми вибрали 12 в'язаних жилетів, які можна купити в Zara вже сьогодні.

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1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

1899 грн / Фото: zara.com

1499 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

799 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

1499 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

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