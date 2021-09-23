12 вязаных жилеток Zara для ужасной погоды (фото, цены)

Трендовые вязаные жилетки сезона осень 2021 / Фото: Zara

Как известно, мода циклична и повторяется каждые 15-20 лет. То, что когда-то было старым, сегодня становится трендом. Ненастная погода заставила нас достать из шкафа теплые свитеры сезона осень 2021, а тренды подсказывают, что пришла пора вязаных жилеток.

Да, вязаные жилетки, которые любили наши бабушки, и которые нас заставляли носить мамы, снова в моде. Мы видели, как интерпретировали эту тенденцию Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Яра Шахиди и Шон Мендес. Разбираемся, с чем носить самые трендовые модели сезона осень 2021.

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Если вам пришлись по душе летние кроп-топы, не унывайте и с приходом холодов выбирайте укороченные жилетки. Любите носить кожаные шорты каждый день, сочетайте их с жилеткой оверсайз.

Берите основные варианты на заметку:

классический с плиссированной юбкой,

поверх белых футболок и рубашек,

с шортами с завышенной талией,

поверх лонгслива или еще одного свитера – многослойность всегда в тренде,

с джинсами и белыми кроссовками,

с платьями любой длины и фасонов.

Не знаете, на каких трендовых вариантах остановиться? Мы выбрали 12 вязаных жилеток, которые можно купить в Zara уже сейчас.

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1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

1899 грн / Фото: zara.com

1499 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

799 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

1499 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

999 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн / Фото: zara.com

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