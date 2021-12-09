Зустрічаємо Новий рік 2022 у кольорі Pantone: 8 стильних луків (фото + ціни)

Зустрічаємо Новий рік у головному кольорі Pantone 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо все ще не можете визначитися, у чому зустрічати Новий рік 2022, починаючи від одягу – закінчуючи кольором, тоді підказуємо. Pantone створив головний колір 2022 року, який ідеально збігається з тим, чого хоче Блакитний Водяний Тигр.

Ходиш торговими центрами та бутіками, але так і не знаєш, що купити до Нового року 2022, щоб одяг не втратив актуальності після свята. У притик підійшла думка: якщо нічого не куплю, то піду на вечірку у сукні з минулого дня народження. І раптово життя підносить сюрприз – Інститут Pantone назвав головний колір 2022 року. А це означає, якщо виберете вбрання в цьому відтінку, то точно ще мінімум рік виглядатимете в ньому модно.

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Головний колір 2022 – відтінок лілового під назвою Very Peri. Він поєднує в собі спокійний синій з майже невловимим оком натяком на червоний кольори. Спробуємо вибрати стильний лук на Новий рік у такому забарвленні.

Сукні

Сукні завжди додають образу жіночності, граціозності та витонченості. Тому, якщо ви не бачите себе ні в чому іншому – не варто і змушувати міняти думку.

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Костюми

Костюм підійде сильній особі з твердим та рішучим характером. Це для жінки, яка намагається нічого не забувати, але при цьому залишатися в центрі уваги.

Комбінезони

Комбінезон виглядає не менш жіночно та сексуально, якщо правильно підібраний по фігурі та тканині. Сьогодні цей елемент жіночого гардеробу дуже популярний, тому не бійтеся робити ставку на нього.

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