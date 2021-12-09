Встречам Новый год 2022 по Pantone: 8 стильных луков (фото + цены)

Встречаем Новый год в главном цвете Pantone 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Если все еще не можете определиться, в чем встречать Новый год 2022, начиная от одежды — заканчивая цветом, тогда делаем подсказку. Pantone создал главный цвет 2022 года, который идеально совпадает с тем, чего хочет Голубой Водяной Тигр.
Ходишь по торговым центрам и бутикам, но так и не знаешь, что купить к Новому году 2022, чтобы одежда не потеряла актуальность после праздника. В притык подошла мысль: если ничего не куплю, то пойду на вечеринку в платье с прошлого дня рождения. И внезапно жизнь преподносит сюрприз – Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. А это значит, если выберете наряд в этом оттенке, то точно еще минимум год будете выглядеть в нем модно.
Главный цвет 2022 – оттенок лилового под названием Very Peri. Он сочетает в себе спокойный синий с почти неуловимым глазу намеком на красный цвета. Попробуем выбрать стильный лук на Новый год в такой расцветке.
Платья
Платья всегда добавляют образу женственности, грациозности и утонченности. Потому, если вы не видите себя ни в чем другом – не стоит и заставлять менять точку зрения.
Костюмы
Костюм подойдет сильной личности с твердым и решительным характером. Это для женщины, которая старается ничего не упускать из виду, но при этом оставаться в центре внимания.
Комбинезоны
Комбинезон выглядит не менее женственно и сексуально, если правильно подобран по фигуре и ткани. Сегодня этот элемент женского гардероба очень популярен, поэтому не бойтесь делать на него ставку.
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