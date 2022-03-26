Модний тур Кейт Міддлтон: 15 розкішних виходів герцогині на Карибах

Найкращі образи Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру разом із чоловіком принцом Вільямом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Принц Вільям і Кейт Міддлтон закінчили свій восьмиденний тур Карибським морем з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Наші погляди та й усього світу були прикуті до шикарних виходів герцогині Кембриджської, яка вибирала сукні від яскраво-жовтого до насиченого синього та смарагдового.
У рамках туру герцоги відвідували школи на Багамах, зустрічалися з офіційними особами у Белізі, де зіткнулися з протестами серед місцевих жителів, вирушали на Ямайку, щоб привітати дітей та взяти участь у традиційних гуляннях.
Кейт виглядала чудово завжди. Кожен вихід герцогині – старанна робота її стиліста. Усі образи були продумані до дрібниць. Наряди відповідали суворому королівському протоколу. Так, Кейт одягала м'ятно-зелене плаття Self Portrait, яке підкреслило струнку фігуру, доповнивши образ прикрасами від багамського дизайнера Nadia Irena.
Дивовижна зелена сукня з паєтками Jenny Packham, яку доповнила сережками та браслетом з діамантами та смарагдами з колекції Єлизавета II.
Неймовірної краси яскраво-жовта сукня британського бренду Roksanda із фантазійним бантом.
Одним із найбільш запам'ятовуваних виходів Кейт стала поява герцогині Кембриджської на регаті на Багамських островах. Варто зазначити, що Кейт вдруге за останніх 10 років з'явилася на публіці в шортах.
Дивіться всі виходи Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру королівського подружжя.
Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон блищала в смарагдовій сукні, яку вже одягала у 2019 році, а також, який образ герцогині вразив на прем'єрі 25-го фільму про Джеймса Бонда.