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Образ дня: Кейт Міддлтон у розкішній жовтій сукні британського бренду

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23 березня, 13:31
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Герцогиня Кембриджська вразила ефектним чином, прибувши з офіційним візитом на Ямайку разом із чоловіком принцом Вільямом
Герцоги Кембриджські прибули з офіційним візитом на Ямайку
Герцоги Кембриджські прибули з офіційним візитом на Ямайку / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям продовжують свій Карибський тур. Вчора герцоги Кембриджські прибули на Ямайку. Пара зійшла з трапа літака з променистими посмішками. Кейт блищала у яскраво-жовтій сукні з фантазійним бантом британського бренду Roksanda.

Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на Ямайку
Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на Ямайку / Фото: Getty Images

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Образ Кейт доповнила білим клатчем Salvatore Ferragamo та білими туфлями із золотистими вставками. Герцогиню в аеропорту зустрічали державні діячі країни, серед яких була і міністерка закордонних справ та зовнішньої торгівлі Ямайки Каміна Джонсон-Сміт.

Кейт Міддлтон та Каміна Джонсон-Сміт в аеропорту Ямайки
Кейт Міддлтон та Каміна Джонсон-Сміт в аеропорту Ямайки / Фото: Getty Images

Королівське подружжя прибуло на Ямайку, щоб відсвяткувати 60-річчя незалежності Ямайки від Великобританії.

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Враховуючи сильний вітер, Кейт Міддлтон зібрала волосся в акуратний хвіст. Макіяж вона вибрала в нейтральних тонах, підкреслюючи губи ніжно-рожевою помадою.

Кейт Міддлтон для Карибського туру герцогів Кембриджських
Кейт Міддлтон для Карибського туру герцогів Кембриджських / Фото: Getty Images

Також герцогиня підібрала лаконічні прикраси до образу.

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Кейт Міддлтон для Карибського туру герцогів Кембриджських
Кейт Міддлтон для Карибського туру герцогів Кембриджських / Фото: Getty Images

Читайте також: Кейт Міддлтон блищить у смарагдовій сукні, яку вже одягала у 2019 році

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