Образ дня: Кейт Міддлтон у розкішній жовтій сукні британського бренду

Кейт Міддлтон та принц Вільям продовжують свій Карибський тур. Вчора герцоги Кембриджські прибули на Ямайку. Пара зійшла з трапа літака з променистими посмішками. Кейт блищала у яскраво-жовтій сукні з фантазійним бантом британського бренду Roksanda.
Образ Кейт доповнила білим клатчем Salvatore Ferragamo та білими туфлями із золотистими вставками. Герцогиню в аеропорту зустрічали державні діячі країни, серед яких була і міністерка закордонних справ та зовнішньої торгівлі Ямайки Каміна Джонсон-Сміт.
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Королівське подружжя прибуло на Ямайку, щоб відсвяткувати 60-річчя незалежності Ямайки від Великобританії.
Враховуючи сильний вітер, Кейт Міддлтон зібрала волосся в акуратний хвіст. Макіяж вона вибрала в нейтральних тонах, підкреслюючи губи ніжно-рожевою помадою.
Також герцогиня підібрала лаконічні прикраси до образу.
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