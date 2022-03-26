Модный тур Кейт Миддлтон: 15 шикарных выходов герцогини на Карибах

Лучшие образы Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура вместе с супругом принцем Уильямом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Принц Уильям и Кейт Миддлтон закончили свой восьмидневный тур по Карибскому морю по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Наши взгляды, да и всего мира, были прикованы к шикарным выходам герцогини Кембриджской, которая выбирала платья от ярко-желтого до насыщенного синего и изумрудного.

В рамках тура герцоги посещали школы на Багамах, встречались с официальными лицами в Белизе, где столкнулись с протестами среди местных жителей, отправлялись на Ямайку, чтобы поприветствовать детей и принять участие в традиционных гуляньях.

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Кейт выглядела великолепно всегда. Каждый выход герцогини – тщательная работа ее стилиста. Все образы были продуманы до мелочей. Наряды соответствовали строгому королевскому протоколу. Так, Кейт надевала мятно-зеленое платье Self Portrait, которое подчеркнуло стройную фигуру, дополнив образ украшениями от багамского дизайнера Nadia Irena.

Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Изумительное зеленое платье с пайетками Jenny Packham, которое дополнила серьгами и браслетом с бриллиантами и изумрудами из коллекции Елизавета II.

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Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Невероятной красоты ярко-желтое платье британского бренда Roksanda с фантазийным бантом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на Ямайку / Фото: Getty Images

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Одним из самых запоминающихся выходов Кейт, стало появление герцогини Кембриджской на регате на Багамских островах. Стоит отметить, что Кейт второй раз за последние 10 лет появилась на публике в шортах.

Кейт Миддлтон приняла участие в регате на Багамах / Фото: Getty Images

Смотрите все выходы Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура королевской четы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в рамках Карибского тура / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках Карибского тура / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон блистала в изумрудном платье, которое уже надевала в 2019 году, а также, какой образ герцогини впечатлил на премьере 25-го фильма о Джеймсе Бонде.