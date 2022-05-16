Чи шкідливий глютень взагалі – чому хліб та каша не головні наші "вороги"

Хліб і каша не головні наші «вороги», глют є в інших продуктах і шкідливий він далеко не для всіх

Глютен або клейковина шкідливий лише для 1% людей на Землі, і не факт, що саме ви – серед них. Сам по собі глютен не отруйний, а целіакція, тобто непереносимість глютену, генетично обумовлене захворювання. Сьогодні, 16 травня, в день Міжнародний день поінформованості про целіакию, розібратися в користі та шкоді глютену допомогла дієтолог, психолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен .

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Сьогодні на безглютенові дієти сідають навіть ті, у кого немає алергії на клейковину, впевнені в тому, що глютен нібито шкідливий. Сам по собі глютний не отруйний, примітний цей білок тим, що "несе відповідальність" за якість тіста та хліба. З'єднуючись із водою, глютен робить тісто тягучим, не даючи йому кришитися. Тобто без клейковини не спекти нормального хліба.

Чи шкідливий глютен і в яких продуктах немає клейковини?

Люди відмовляються від хліба, каш чи макаронів саме через глютен, але продовжуючи їсти ковбасу, сосиски, сири, морозиво, пити пиво, вони нічого насправді не змінюють. Оскільки в таких продуктах повно глютену.

Хліб та випічка теж може не містити глютена, якщо вона виготовляється з бездрожжевого тіста

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Використовують глютен як загусник у таких продуктах, щоб надати продукту в'язкість: клейковина добре тримає вологу і в деяких випадках уповільнює засихання. Продукти, в яких точно немає глютена, це:

з круп – гречка, рис

рослинні олії

овочі та фрукти

м'ясо

боби

морепродукти

яйця

картопля

горіхи.

Хліб і випічка теж може не містити глютена, якщо вона виготовляється з бездрожжевого тіста або безглютенової, тобто великого помелу борошна. Яскравим прикладом може стати цільнозерновий хліб, який випікають без утворення клейковини .

Така випічка корисна насамперед тим, що в ній краще зберігаються корисні мікроелементи, вона покращує роботу кишківника, а не тільки тому, що в такому хлібі просто немає глютену. Але дійсно, для деяких людей глютен небезпечний.

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Целіакія та алергія на глютен – одне й те саме?

Целіакія – захворювання, яке виникає ще в ранньому дитинстві у генетично схильних до нього людей. У них навіть 100 грам хліба з клейковиною чи ложка пшеничної каші можуть викликати запальну реакцію , що зовні виявляється, як алергія.

Повністю відмовитися від продуктів із клейковиною, тобто глютеном, здоровій людині не варто

Але людей саме з целіакією у світі – 1%, інше питання, що не всі в дитинстві її діагностують. Якщо доросла людина помітив, що після вживання хліба чи каш у нього здувається живіт, з'являється алергічна реакція на шкірі (бульбашки, які потім лопаються і перетворюються на виразки), почалися проблеми з кишківником – краще звернутися до лікаря.

Повністю відмовитися від продуктів із клейковиною здоровій людині не варто. Адже тоді ви відмовите собі у клітковині, важливих вітамінах, залозі, кальції, рослинному білку, інших речовинах, яких багато у крупах та хлібі. Усе злакові з високим вмістом глютену важливі : рослинні білки, які містяться в них, дуже потрібні організму через амінокислоти, що містяться там.

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