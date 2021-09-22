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СЬОГОДНІ Life Здорово

Що потрібно знати про модну безглютенової дієту

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 вересня, 12:15
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Відмова від хліба, макаронів та інших продуктів з глютеном нібито допомагає схуднути і омолодити шкіру. Чи корисна безглютеновая дієта насправді – в сюжеті
Модна безглютеновая дієта людям без алергії на клейковину, не потрібна
Модна безглютеновая дієта людям без алергії на клейковину, не потрібна / Фото: freepik.com

Через глютен, тобто специфічну групу білків, люди у всьому світі все частіше відмовляються від хліба, макаронів, не їдять манної, пшеничної і перлової каші. Чи дійсно така дієта творить диво з організмом або може вона небезпечна – розбиралася Вікторія Дмитренко .

Безглютеновая дієта – новий тренд чи необхідність?

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Продукти з написом "без глютену" останнім часом стали справжнім дієтичним трендом. Прихильники такого харчування прагнуть схуднути, оздоровитися, а ще позбутися втоми. Модна дієта стала популярною в Україні кілька років тому.

В супермаркетах навіть з'явилися спеціальні відділи, де можна придбати на вигляд ті ж борошно або печиво, але без глютену. Тобто, без клейковини, яка робить тісто пружним і м'яким. Ці білки є у пшениці, ячмені, житі і у всіх хлібобулочних виробах.

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Про це популярне харчуванні наші люди знають, ось тільки ставляться до нього по-різному. Наприклад, Ірина Плужникова, викладач йоги після переходу на безглютенове харчування стверджує, що вона перестала хворіти на різні простуді захворювання, а ще дуже добре очистилася шкіра, покращилася робота шлунково-кишкового тракту.

Але спочатку бажано зробити аналіз у лікаря, радить Ірина, і тільки потім спробувати безглютенові продукти якимись розвантажувальними періодами і дивитися, яка буде реакція організму.

Глютен не завдає шкоди здоровим людям, стверджують експерти з харчування
Глютен не завдає шкоди здоровим людям, стверджують експерти з харчування / Фото: freepik.com

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Основною їжею на безглютенової дієті для схуднення стають продукти, які зазнали мінімальної обробки: овочі, фрукти, бобові, яйця. Однак експерти з харчування в один голос стверджують – глютен не завдає шкоди здоровим людям.

Кому дійсно потрібна безглютеновая дієта?

Безглютеновая дієта обов'язкова тільки для тих, у кого алергія на пшеницю або харчова несумісність з протеїнами (тобто білками) цього злаку. Адже саме ці білки, якщо споживати їх достатньо, забезпечують наш організм важливими вітамінами.

Дієтолог Лариса Бойченко зазначає, що глютен – це як раз-таки такий хороший білок, який повинен бути в раціоні у людей, що переварюють його. Тобто, глютен потрібно вживати в певній кількості і з певними продуктами. Наприклад, в один прийом їжі з салатом або овочевим супом з'їдений хороший шматочок хліба – це суцільна користь.

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Експериментувати з дієтами можна, але за умови, що ви добре знаєте свій організм і не маєте до цього протипоказань. Ну і якщо ви все ж любите звичайний хліб і макарони, то краще вибирати продукти з цільного зерна і твердих сортів пшениці.

Також раніше ми писали, які дієти найкорисніші.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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