Щоб зміцнити здоров'я – прості рецепти салату та лимонаду зі щавлю

Щавель – доступний український суперфуд, який допоможе зміцнити імунітет, зір, наситити залізом організм і не тільки. Що приготувати із щавлю – у статті

Прості рецепти салату та лимонаду зі щавлю допоможуть зміцнити здоров'я та імунітет / Фото: vogue.ua,

Найкорисніша для людей їжа, згідно з рекомендаціями ВООЗ – та, що зростає у регіонах їх проживання: тому коханий багатьма українцями щавель буде якраз доречним. Давайте розберемося, чим корисна ця зелень і що ще, крім зеленого борщу, можна приготувати із щавлю .

Високий вміст клітковини у щавлі покращує травлення, калій допомагає регулювати тиск, вітамін С зміцнює імунітет, вітамін А покращує зір. А ще щавель – джерело заліза. Молоде ніжне листя цієї зелені добре додавати до салатів, а з пізнього врожаю – готувати лимонади та варити зелений борщ.

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Молоде листя щавлю добре додавати в салати, а з пізнього врожаю – готувати лимонади та варити зелений борщ. / Фото: Instagram, ,

Так, щоб швидко приготувати салат із щавлю, знадобиться:

100 г суміші салатної зелені

50 г щавлю

1 помідор

1 огірок

3 редиси

3 перепелині яйця

6 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. лимонного соку

0,5 ч. л французької гірчиці

1 ч. л. меду

сіль та перець за смаком.

У мисці змішати олію, гірчицю, мед та спеції, це буде соус. Перепелині яйця зварити круто. На помідорах у ніжки потрібно зробити надріз хрестиком, кинути на 10 секунд окропу, а потім помістити в крижану воду. Зняти шкірку, нарізати кубиками.

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Зі щавлю також можна приготувати лимонад, який подають з лимоном або лаймом та льодом

Огірок розділити ножем на тонкі довгі смужки, а редис на тоненькі кружки. Викласти салатну суміш і листя щавлю на тарілку, зверху викласти овочі, розрізані на половинки яйця і полити приготованим соусом.

А запивати салат можна лимонадом із щавлю, візьміть:

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1 пучок щавлю

2 лимони

15 г свіжого імбиру

3-4 ст. л. цукру

1 л газованої води

300мл води.

Влийте в каструлю воду, додайте цукор і очищений, нарізаний тонкою соломкою імбир, потім довести до кипіння і варити на середньому вогні 30 хвилин. Після цього слід процідити і остудити сироп. Щавель перебрати, помити та змолоти у блендері до однорідного стану.

Щавель також можна використовувати для начинок страв або законсервувати на зиму / Фото: Pinterest

Перемішати отримане пюре з імбирним сиропом, додати 500 мл газованої води, сік одного лимона і поставити в холодильник на 15 хвилин. Охолоджений напій процідити, долити газіровку, що залишилася, і подавати з льодом і тоненькими скибочками лимона.

Що ще приготувати із щавлю, чи можна використовувати щавель для начинок. рецепти корисних страв читайте на vogue.ua.

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