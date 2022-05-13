Щоб зміцнити здоров'я – прості рецепти салату та лимонаду зі щавлю

Найкорисніша для людей їжа, згідно з рекомендаціями ВООЗ – та, що зростає у регіонах їх проживання: тому коханий багатьма українцями щавель буде якраз доречним. Давайте розберемося, чим корисна ця зелень і що ще, крім зеленого борщу, можна приготувати із щавлю .
Високий вміст клітковини у щавлі покращує травлення, калій допомагає регулювати тиск, вітамін С зміцнює імунітет, вітамін А покращує зір. А ще щавель – джерело заліза. Молоде ніжне листя цієї зелені добре додавати до салатів, а з пізнього врожаю – готувати лимонади та варити зелений борщ.
Так, щоб швидко приготувати салат із щавлю, знадобиться:
- 100 г суміші салатної зелені
- 50 г щавлю
- 1 помідор
- 1 огірок
- 3 редиси
- 3 перепелині яйця
- 6 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. лимонного соку
- 0,5 ч. л французької гірчиці
- 1 ч. л. меду
- сіль та перець за смаком.
У мисці змішати олію, гірчицю, мед та спеції, це буде соус. Перепелині яйця зварити круто. На помідорах у ніжки потрібно зробити надріз хрестиком, кинути на 10 секунд окропу, а потім помістити в крижану воду. Зняти шкірку, нарізати кубиками.
Огірок розділити ножем на тонкі довгі смужки, а редис на тоненькі кружки. Викласти салатну суміш і листя щавлю на тарілку, зверху викласти овочі, розрізані на половинки яйця і полити приготованим соусом.
А запивати салат можна лимонадом із щавлю, візьміть:
- 1 пучок щавлю
- 2 лимони
- 15 г свіжого імбиру
- 3-4 ст. л. цукру
- 1 л газованої води
- 300мл води.
Влийте в каструлю воду, додайте цукор і очищений, нарізаний тонкою соломкою імбир, потім довести до кипіння і варити на середньому вогні 30 хвилин. Після цього слід процідити і остудити сироп. Щавель перебрати, помити та змолоти у блендері до однорідного стану.
Перемішати отримане пюре з імбирним сиропом, додати 500 мл газованої води, сік одного лимона і поставити в холодильник на 15 хвилин. Охолоджений напій процідити, долити газіровку, що залишилася, і подавати з льодом і тоненькими скибочками лимона.
Що ще приготувати із щавлю, чи можна використовувати щавель для начинок. рецепти корисних страв читайте на vogue.ua.
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