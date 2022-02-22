Що робити при вторгненні: в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації

В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС / Фото: pixabay.com

Щоб українці могли не лише сміятися окупанту в обличчя, але й знали, що робити у разі надзвичайної ситуації, у країні запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе підготуватися до НС та розповість, як діяти.

Для українців запустили бот із рекомендаціями на випадок НС. У ньому зібрана інформація про підготовку до небезпеки та поради, як поводитися в таких випадках.

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В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС / Фото: скріншот

У головному меню є такі розділи:

Як вижити громадянським під час війни – загальна стратегія дій;

– загальна стратегія дій; "Йду захищати країну" – що робити, якщо ви плануєте брати участь в обороні;

– що робити, якщо ви плануєте брати участь в обороні; Небезпечні ситуації – про значення сигналів, які ми можемо почути, наприклад, сирен та гучномовців;

– про значення сигналів, які ми можемо почути, наприклад, сирен та гучномовців; Інформаційна безпека – про те, де шукати коректну інформацію;

– про те, де шукати коректну інформацію; Що підготувати та купити – як підготувати будинок, скласти рюкзак безпеки, аптечку та як подбати про домашніх тварин;

– як підготувати будинок, скласти рюкзак безпеки, аптечку та як подбати про домашніх тварин; Джерела інформації робота.

Чому не варто на нього розраховувати

Як би все це не було чудово, треба пам'ятати про те, що Telegram – це кросплатформова система миттєвого обміну повідомленнями, авторами якої є Микола Дуров і Павло Дуров. Тому, у разі вторгнення або кібератаки, недобросовісний сусід, швидше за все, насамперед перекриє їй "повітря". А якщо ні, то навряд чи спілкування в ній можна вважати безпечним.

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