Що робити при вторгненні: в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації

В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС / Фото: pixabay.com
Щоб українці могли не лише сміятися окупанту в обличчя, але й знали, що робити у разі надзвичайної ситуації, у країні запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе підготуватися до НС та розповість, як діяти.
Для українців запустили бот із рекомендаціями на випадок НС. У ньому зібрана інформація про підготовку до небезпеки та поради, як поводитися в таких випадках.
У головному меню є такі розділи:
- Як вижити громадянським під час війни – загальна стратегія дій;
- "Йду захищати країну" – що робити, якщо ви плануєте брати участь в обороні;
- Небезпечні ситуації – про значення сигналів, які ми можемо почути, наприклад, сирен та гучномовців;
- Інформаційна безпека – про те, де шукати коректну інформацію;
- Що підготувати та купити – як підготувати будинок, скласти рюкзак безпеки, аптечку та як подбати про домашніх тварин;
- Джерела інформації робота.
Чому не варто на нього розраховувати
Як би все це не було чудово, треба пам'ятати про те, що Telegram – це кросплатформова система миттєвого обміну повідомленнями, авторами якої є Микола Дуров і Павло Дуров. Тому, у разі вторгнення або кібератаки, недобросовісний сусід, швидше за все, насамперед перекриє їй "повітря". А якщо ні, то навряд чи спілкування в ній можна вважати безпечним.
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