Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle No Stress

Что делать при вторжении: в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации

Елена Мело Тсина
22 февраля, 17:27
Главная задача информационной платформы – помочь каждому разобраться по пунктам, как действовать в случаях опасности

В Украине запустили Telegram-бот для подготовки в случае ЧС / Фото: pixabay.com

Чтобы украинцы могли не только смеяться оккупанту в лицо, но и знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, в стране запустили Telegram-бот "Готовий до всього", который поможет подготовиться к ЧС и расскажет, как действовать.

Для украинцев запустили бот с рекомендациями на случай ЧС. В нем собрана информация о подготовке к опасности и советы, как себя вести в таких случаях.

Реклама

В Украине запустили Telegram-бот для подготовки в случае ЧС / Фото: скриншот

В главном меню есть такие разделы:

  • Как выжить гражданским во время войны – общая стратегия действий;
  • "Иду защищать страну" – что делать, если вы планируете участвовать в обороне;
  • Опасные ситуации – о значении сигналов, которые мы можем услышать, например, сирен и громкоговорителей;
  • Информационная безопасность – о том, где искать корректную информацию;
  • Что подготовить и купить – как подготовить дом, сложить рюкзак безопасности, аптечку и как позаботиться о домашних животных;
  • Источники информации бота.

Почему не стоит на него рассчитывать

Как бы все это ни было замечательно, нужно помнить о том, что Telegram – это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, авторами которой являются Николай Дуров и Павел Дуров. Поэтому, в случае вторжения или кибератаки, недобросовестный сосед, скорее всего, первым делом перекроет ей "воздух". А если и нет, то вряд ли общение в ней можно будет считать безопасным.

Напомним, что недавно в Украине появился первый онлайн-театр. Как и где смотреть постановки.

Реклама

Tinder запустит функцию онлайн-свиданий вслепую. Зачем это нужно.

Понравилась статья? Жми!