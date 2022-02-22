Что делать при вторжении: в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации

В Украине запустили Telegram-бот для подготовки в случае ЧС / Фото: pixabay.com

Чтобы украинцы могли не только смеяться оккупанту в лицо, но и знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, в стране запустили Telegram-бот "Готовий до всього", который поможет подготовиться к ЧС и расскажет, как действовать.

Для украинцев запустили бот с рекомендациями на случай ЧС. В нем собрана информация о подготовке к опасности и советы, как себя вести в таких случаях.

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В Украине запустили Telegram-бот для подготовки в случае ЧС / Фото: скриншот

В главном меню есть такие разделы:

Как выжить гражданским во время войны – общая стратегия действий;

– общая стратегия действий; "Иду защищать страну" – что делать, если вы планируете участвовать в обороне;

– что делать, если вы планируете участвовать в обороне; Опасные ситуации – о значении сигналов, которые мы можем услышать, например, сирен и громкоговорителей;

– о значении сигналов, которые мы можем услышать, например, сирен и громкоговорителей; Информационная безопасность – о том, где искать корректную информацию;

– о том, где искать корректную информацию; Что подготовить и купить – как подготовить дом, сложить рюкзак безопасности, аптечку и как позаботиться о домашних животных;

– как подготовить дом, сложить рюкзак безопасности, аптечку и как позаботиться о домашних животных; Источники информации бота.

Почему не стоит на него рассчитывать

Как бы все это ни было замечательно, нужно помнить о том, что Telegram – это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, авторами которой являются Николай Дуров и Павел Дуров. Поэтому, в случае вторжения или кибератаки, недобросовестный сосед, скорее всего, первым делом перекроет ей "воздух". А если и нет, то вряд ли общение в ней можно будет считать безопасным.

Напомним, что недавно в Украине появился первый онлайн-театр. Как и где смотреть постановки.

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