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Аферист із Tinder

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Tinder запустить функцію онлайн-побачень наосліп. Навіщо це потрібно

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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15 лютого, 16:09
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Користувачам доведеться відповісти на незручні запитання. Засновники вважають, що така функція допоможе поколінню Z дізнатися про культуру 90-х
Tinder додасть функцію онлайн-побачень наосліп
Tinder додасть функцію онлайн-побачень наосліп / Фото: Pixabay

Скандально прославлений через афериста з Tinder сервіс для пошуку супутників додасть функцію blind date ("побачення наосліп") у форматі онлайн. Новинка вже доступна для користувачів зі США, але незабаром її обіцяють запровадити і в інших країнах світу.

Розробники розповіли, що здебільшого функція розрахована на покоління Z. У Tinder кажуть, що вона допоможе юному поколінню зрозуміти, як свого часу проходили побачення без смартфонів.

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Віце-президент Tinder розповів, що на таких побаченнях користувачам потрібно буде відповісти на кілька запитань на кшталт: "Я можу вдягнути сорочку (кількість) раз, не стираючи її". Якщо відповіді пари співпадуть, їм відкриються профілі один одного.

Ми всі стежили за сумішшю передчуття і хвилювання побачень наосліп, коли зустрічалися наші улюблені персонажі з фільмів або серіалів, і ми хотіли відтворити цей досвід для сьогоднішнього покоління за допомогою нової функції.

- йдеться у заяві Tinder.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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