У чому зустрічати Новий рік 2022: 7 атласних суконь, які можна купити прямо зараз (фото, ціни)

Вибираємо атласну сукню на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 все ближче, а часу для вибору вбрання своєї мрії залишається не так багато. Ми вже писали загальну статтю про новорічні сукні. Тепер детальніше обговоримо атласні сукні, різноманітні моделі та навіть ціни.

Струменевий атлас став незамінним у жіночому гардеробі. Хочеш додати розкоші та витонченості у свій образ – одягни легку ковзну сукню, додай правильні аксесуари – і ти на висоті. Атласні сукні полюбилися дівчатам і тим, що їх можна комбінувати практично з будь-яким одягом та взуттям. І, на щастя, давно поламані стереотипи, що в холодну пору носити атласні сукні – моветон. Більше того, цієї зими вони будуть, як ніколи, до речі.

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Сукня Sies Marjan / Фото: Vogue

Колекція Loewe 2020 року / Фото: vogue.ua

Сукня бренду Stella McCartney / Фото: vogue.ua

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Сукня бренду Bevza / Фото: vogue.ua

Колекція Marni 2020 року / Фото: vogue.ua

Атласна сукня бренду Max Mara / Фото: vogue.ua

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Астрологи рекомендують зустрічати рік Блакитного Водяного Тигра красиво та "по-багатому". Атлас – одна із рекомендованих тканин для зустрічі з 2022 роком. Зручний кежуал ніхто у вас не забирає, але постараємося трохи пограти з фантазією і створити справді святковий новорічний образ, який починається з одягу.

Атласні сукні не лише гарні, а й практичні. Вони можуть провисіти у вашій шафі кілька років і не втратити актуальності. Головне, щоб ви зберегли форму.

ТОП-7 красивих атласних суконь для Нового року 2022, які можна купити хоч зараз

Якщо ви вирішили зустрічати Новий рік 2022 в атласній сукні, то не біжіть за модними тенденціями, а вибирайте фасон, який вигідно підкреслить вашу фігуру. Адже атлас – підступна тканина: може як прикрасити, так і зрадницьки вказати на всі недоліки.

Атласна коротка сукня чорного кольору за 1026 грн / Фото: itelle.com.ua

Молочна шовкова сукня Вasique за 641 грн / Фото: lipinskaya brand

Злегка розкльошена вільна сукня з атласу з легким блиском за 1599 грн / Фото: reserved.com/

Атласна пряма сукня міді кольору морської хвилі за 1390 грн / Фото: vovk.com

Атласна пудрова міні-сукня за 1150 грн / Фото: rozetka.com.ua

Атласна міні-сукня з об'ємними рукавами за 610 грн / Фото: berezkashop

Атласна сукня на запах за 649 грн / Фото: dressa

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