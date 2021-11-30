В чем встречать Новый год 2022: 7 атласных платьев, которые можно купить прямо сейчас (фото, цены)

Выбираем атласное платье на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 все ближе, а времени для выбора наряда своей мечты остается не так уж и много. Мы уже писали общую статью о новогодних платьях. Теперь детальнее обсудим атласные платья, всевозможные модели и даже цены.

Струящий атлас стал незаменимым в женском гардеробе. Хочешь добавить роскоши и изящности в свой образ – надень легкое скользящее платье, добавь правильные аксессуары – и ты на высоте. Атласные платья полюбились девушкам и тем, что их можно комбинировать практически с любой одеждой и обувью. И, к счастью, давно поломаны стереотипы, что в холодное время носить атласные платья – моветон. Более того, этой зимой они будут, как никогда, кстати.

Реклама

Платье Sies Marjan / Фото: Vogue

Коллекция Loewe 2020 года / Фото: vogue.ua

Платье бренда Stella McCartney / Фото: vogue.ua

Реклама

Платье бренда Bevza / Фото: vogue.ua

Коллекция Marni 2020 года / Фото: vogue.ua

Атласное платье бренда Max Mara / Фото: vogue.ua

Реклама

Астрологи рекомендуют встречать год Голубого Водяного Тигра красиво и "по-богатому". Атлас – одна из рекомендуемых тканей для встречи с 2022 годом. Удобный кэжуал никто у вас не забирает, но давайте постараемся немного поиграть с фантазией и создать действительно праздничный новогодний образ, который начинается с одежды.

Атласные платья не только красивые, но и практичные. Они могут провисеть в вашем шкафу несколько лет и не потерять актуальности. Главное, чтобы вы сохранили форму.

ТОП-7 красивых атласных платьев для Нового года 2022, которые можно купить хоть сейчас

Если вы решили встречать Новый год 2022 в атласном платье, то не гонитесь за модными тенденциями, а выбирайте фасон, который выгодно подчеркнет вашу фигуру. Ведь атлас – коварная ткань: может как украсить, так и предательски указать на все недостатки.

Атласное короткое платье черного цвета за 1026 грн / Фото: itelle.com.ua

Молочное шелковое платье Вasique за 641 грн / Фото: lipinskaya brand

Слегка расклешенное свободное платье из атласа с легким блеском за 1599 грн / Фото: reserved.com/

Атласное прямое платье меди цвета морской волны за 1390 грн / Фото: vovk.com

Атласное пудровое мини-платье за 1150 грн / Фото: rozetka.com.ua

Атласное мини-платье с объемными рукавами за 610 грн / Фото: berezkashop

Атласное платье на запах за 649 грн / Фото: dressa

Читайте также: