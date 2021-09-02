Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 2 вересня / Фото: скріншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 вересня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий
- Число удачі – 7
У головних плюсах дня кохання, захоплення і споглядання. При цьому мінуси дня несуть порушення обіцянок, азарт і безпечність. В основі дня спокій і розважливість.
У питаннях краси і фітнесу будуть корисні програми зі зниження ваги. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок, печінка і кровоносна система.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, не допускайте метушливі рішення і за великих витрат будьте раціональними.
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Тим часом ми дізналися, коли у 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурна, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія у 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!