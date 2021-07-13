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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 липня

13 липня, 07:56

Ганна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 13 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 липня.

У головних плюсах дня – баланс розуму і серця. При цьому мінуси дня несуть полігамність, лукавство і агресію. В основі дня – врівноваженість і зміцнення зв'язків.

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У питаннях краси і фітнесу піші прогулянки, спорт і будь-яка фізична активність будуть корисними. У випадку охорони здоров'я бережіть суглоби і обмежте споживання алкоголю.

Завершуючи прогноз темою бізнесу, інвестиції в спортивний інвентар та абонементи на фітнес особливо вітаються.

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Джерело: Сьогодні

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