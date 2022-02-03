Мандрівникам доводиться ризикувати життям через непередбачувані "сюрпризи" гірськолижного курорту

Краще не їхати в Пилипець? Чому туристи жаліються на український курорт - чесні відгуки

"Сьогодні" продовжують розповідати про реалії відпочинку на гірськолижних курортах України. Нещодавно ми ділилися чесними відгуками туристів, які відвідали Драгобрат і Буковель. На черзі – курорт Пилипець, що на Закарпатті.

Він бюджетніший за Буковель та Драгобрат, але попри це, мандрівники не готові повертатися туди після побачених недоліків. Ми ознайомилися з відгуками туристів у Google Maps, тож розповімо, що ж там відбувається насправді.

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Нерозвинена інфраструктура

Туристи обурені місцевою інфраструктурою – вона відверто "кульгає". Мандрівник Олександр зазначив, що Пилипець – це не курорт.

Курорт – це не про Пилипець. Траси не підготовлені від слова "зовсім". Незручна інфраструктура. Єдине, заради чого сюда можна їхати, то це для спуску з гори фрирайд, – написав він.

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Розрахуватися карткою на курорті Пилипець – це одне з найскладніших завдань для туристів, як і на Драгобраті. Мандрівників вводять в оману: спершу розміщують табличку про робочий термінал, а насправді він не працює. Про це написала туристка Юлія Рябко-Гузенко, яка була розчарована побаченим.

Найбільше розчарування – немає можливості оплатити картою. Хоча біля касира стоїть термінал, касовий апарат, є позначна, що можна оплатити картою, а по факту лише готівка, і немає варіантів. В результаті стали жебрати в тих, хто проходив мимо, готівку, – написала Юлія.

Проблематичне пересування на авто

Якщо їхатимете на курорт Пилипець на авто, то готуйтеся до екстриму. Туристи, які встигли там побувати, запевняють, що дороги жахливі, тож пересуватися складно. Зате яка краса навколо!

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Дуже гарне місце, але дороги як в найгіршому селі - їх просто немає! Проїхати туди, а тим паче припаркуватися ду-у-у-же складне завдання! Треба платити немалі гроші й винаймати чи джип, чи "квадрик", чи кінський візок, – написала туристка Анна Романча.

Затори на дорогах – ще одна проблема на курорті, адже продуманої інфраструктури немає. Люди ризикують життям, коли пересуваються територією. Аналогічна ситуація й на найдорожчому курорті України Буковелі.

Непогане місце, але неорганізована інфраструктура, через що затори. Людям вільно пройти неможливо, доводиться ухилятися від автомобілів, – написав турист Іван Іванов.

Поганий сервіс

Туристи жаліються на непрофесійний сервіс курорту Пилипець. Деякі мандрівники вимушені були витратити годину, щоб купити Ski Pass та ще 30 хв, щоб сісти на підйомник.

Катастрофа, годину треба чекати, щоб купити скі-пас, потім ще пів, щоб сісти на підйомник, а далі 15 мин наверх їхати, ціни не відповідають сервісу! – написав Едуард Сабов.

Великі черги

Туристів, які були на Буковелі, не здивуєш натовпом біля підйомників та пунктів прокату спорядження. Хто б міг подумати, що в Пилипці схожа ситуація. Туристка Катя Казнієнко розповіла, що очікування біля підйомників може тривати до 50 хвилин.

На підйомник краще приходити раніше, у черзі можна простояти до 40-50 хв, – написала Катя Казнієнко.

Ціни не відповідають умовам

Прайс на послуги в Пилипці тішить. Але їх якість розчаровує багатьох. Не дивуйтеся, якщо орендоване спорядження вам видадуть "вбите".

Ціна на підйомник неадекватна стану трас. Оренда комплекта (лижі/сноуборд): 150 грн + 50 грн шлем, норм. Але спорядження все вбите, 3 рази б/у з Європи, напевно, – написав турист Дмитро Поляков.

Це сумно, що за ціну майже як в Буковелі доводиться їздити на 30-річному підйомнику і кататися вбитими снігоходами трасами. Більше сюди ні ногою, – написав Андрій Ткаченко.

Небезпека на трасах для спуску

Ми перечитали десятки відгуків у Google Maps про відпочинок на курорті Пилипець. Найчастіше туристи жалілися на снігоходи, які розчищають траси в час пік і, отже, створюють небезпечні умови для катання відпочивальників.

Це просто небезпечне місце. Тут лижними промаркованими трасами їздять снігоходи, які класти хотіли на лижників. "Завдяки" снігоходам траси викатуються в пісок та землю, – написала користувачка, що назвалася Tasya!Sho?

Снігоходи становлять небезпеку для лижників. Хтось має це контролювати, – написала користувачка з нікнеймом Хвиля Справедливості.

Туристи рекомендують відпочивальникам під час їзди концентруватися не лише на лижних трюках, а й на навколишній обстановці, якщо хочуть обійтися без казусів.

Дуже часто катаються снігоходи і сильно розбивають трасу, також заважають відпочивальникам, потрібно бути завжди напоготові відскочити, щоб не переїхали, ну таке… – написав Олександр Літус.

Туристи ще жаліються, що траси не підготовлені для комфортного катання на лижах та сноубордах.

Траси не підготовлені від слова "зовсім", горби були ще від самого ранку, а до кінця дня катання було схоже на муку, – написав Андрій Горощак.

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