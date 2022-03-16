Український кіт Степан, який став світовою зіркою, виїхав із Харкова – де він і що з ним зараз

Кіт Степан живий і здоровий! Де зараз улюбленець мільйонів? / Фото: Колаж: Сьогодні

Кіт Степан, яким захоплюється навіть Брітні Спірс, живий і здоровий. Разом зі своєю хазяйкою він дві ночі провів у сховищі у Харкові, після чого їм вдалося вибратися та виїхати за кордон.

Дві ночі ми сиділи у підвалі. Тиждень сиділи без світла. Щоб зарядити телефон, ми ходили в сусідній під'їзд у підвал. Потім нам вдалося поїхати. Харківські волонтери допомогли та вивезли нас на залізничний вокзал. Ми сіли до потягу Харків-Львів (через 20 годину ми дісталися Львова). Потім пішли до кордону з Польщею. На кордоні ми стояли у пішій черзі, людей було дуже багато (4-5 тис.). Ми пройшли кордон через 9 годин, – пише власниця кота.





Кіт Степан знаходиться у Франції / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

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Потрапивши до Польщі, власниці Степана (свою особистість вона приховує) надійшла пропозиція про допомогу від Світової Асоціації Інфлюенсерів із Монако, які допомогли дівчині з котом дістатися Франції. Дівчина не хоче залишатися у Франції та сподівається повернутися додому.

З нами зараз все гаразд. Ми дуже переживаємо за наших рідних в Україні і намагатимемося допомагати нашій країні звідси всім, що в наших силах, – написала хазяйка Степана у Instagram.

Що відомо про кота Степана

Кіт Степан нещодавно став новою зіркою TikTok та Instagram, разом із власницею вони проживали у Харкові. Відео за його участю збирають мільйони переглядів. Багато хто говорить, що кіт унікальний тим, що всім видом на відео показує спокій або байдужість, що, звичайно, дивує користувачів Мережі.





Кіт Степан став зіркою соцмереж / Фото: Инстаграм

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Після того, як на сторінку Степана підписалося більше мільйона людей, власниці кота почало надходити багато пропозицій про рекламу та співпрацю. Котик навіть встиг прорекламувати Valentino.

Відео зі Степаном завоювали серця глядачів із багатьох країн світу!

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