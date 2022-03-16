Украинский кот Степан, ставший мировой звездой, выехал из Харькова – где он и что с ним сейчас

Кот Степан жив и здоров! Где сейчас любимец миллионов? / Фото: Коллаж: Сегодня
Кот Степан, которым восхищается даже Бритни Спирс, жив и здоров. Вместе со своей хозяйкой он две ночи провел в убежище в Харькове, после чего им удалось выбраться и уехать за границу.
Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов, – пишет владелица кота.
Попав в Польшу, хозяйке Степана (свою личность она скрывает) поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли девушке с котом добраться до Франции. Девушка не хочет оставаться во Франции и надеется вернуться домой.
С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах, – написала хозяйка Степана в Instagram.
Что известно о коте Степане
Кот Степан недавно стал новой звездой TikTok и Instagram, вместе с хозяйкой они проживали в Харькове. Видео с его участием собирают миллионы просмотров. Многие говорят, что кот уникальный тем, что всем видом на видео показывает спокойствие или безразличие, что, конечно, удивляет пользователей Сети.
После того, как на страничку Степана подписалось более миллиона человек, хозяйке кота стало поступать много предложений о рекламе и сотрудничестве. Котик даже успел прорекламировать Valentino.
Видео со Степаном завоевали сердца зрителей из многих стран мира!
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