Украинский кот Степан, ставший мировой звездой, выехал из Харькова – где он и что с ним сейчас

Кот Степан жив и здоров! Где сейчас любимец миллионов? / Фото: Коллаж: Сегодня

Кот Степан, которым восхищается даже Бритни Спирс, жив и здоров. Вместе со своей хозяйкой он две ночи провел в убежище в Харькове, после чего им удалось выбраться и уехать за границу.

Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов, – пишет владелица кота.





Кот Степан находится во Франции / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

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Попав в Польшу, хозяйке Степана (свою личность она скрывает) поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли девушке с котом добраться до Франции. Девушка не хочет оставаться во Франции и надеется вернуться домой.

С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах, – написала хозяйка Степана в Instagram.

Что известно о коте Степане

Кот Степан недавно стал новой звездой TikTok и Instagram, вместе с хозяйкой они проживали в Харькове. Видео с его участием собирают миллионы просмотров. Многие говорят, что кот уникальный тем, что всем видом на видео показывает спокойствие или безразличие, что, конечно, удивляет пользователей Сети.





Кот Степан стал звездой соцсетей / Фото: Инстаграм

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После того, как на страничку Степана подписалось более миллиона человек, хозяйке кота стало поступать много предложений о рекламе и сотрудничестве. Котик даже успел прорекламировать Valentino.

Видео со Степаном завоевали сердца зрителей из многих стран мира!

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