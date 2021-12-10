У природи немає поганої погоди: 7 пар стильних гумових чобіт

Вибираємо гумові чоботи для поганої погоди / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода нас не балує вже кілька днів. І якщо вірити прогнозу, то найближчими тижнями сонце нам буде тільки сниться. І все б нічого, але на додачу до такого собі самопочуття у метеозалежних, дощ і сльота ще й нові черевики добивають. Не варто наївно вважати, що вологовідштовхувальні засоби сильно допомагають, тому що до їх складу входять значно образливіші речовини для м'якої шкіри та замшу. Отже, настав час вибирати гумові чоботи. Також не забудьте викинути головні антитренди зими 2022 .
Гумові чоботи – річ на всі сезони року. Це незамінна штука не лише на погану погоду, ліс, гори, на природу та дачу, але навіть у місто! Багато знаменитостей люблять гумові чоботи за їхню універсальність і комфорт. Ірина Шейк часто одягає це взуття для прогулянок з донькою, Леді Ді також вибирала гумові черевики для негламурних заходів. А топова українська співачка Надя Дорофєєва із задоволенням приміряє стильну пару гумових чобіт для зухвалої фотосесії.
Пропонуємо вам обрати свою пару гумових чобіт, які будуть служити вам вірою і правдою в будь-яку погоду взимку і влітку.
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