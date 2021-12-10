У природы нет плохой погоды: 7 пар стильных резиновых сапог

Выбираем резиновые сапоги для плохой погоды / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода нас не балует вот уже несколько дней. И если верить прогнозу, то в ближайшие недели солнце нам будет только сниться. И все бы ничего, но в добавок к такому себе самочувствию у метеозависимых, дождь и слякоть еще и новые ботинки добивают. Не стоит наивно полагать, что влагоотталкивающие средства сильно помогают, потому что в их состав входят куда более обидные вещества для мягкой кожи и замша. Так что, пришла пора выбирать резиновые сапоги. Также не забудьте выбросить главные антитренды зимы 2022.
Резиновые сапоги – вещь на все сезоны года. Это незаменимая штука не только на плохую погоду, лес, горы, на природу и дачу, но даже в город! Многие знаменитости обожают резиновые сапоги за их универсальность и комфорт. Ирина Шейк часто надевает эту обувь для прогулок с дочкой, Леди Ди также выбирала такие ботинки для негламурных мероприятий. А топовая украинская певица Надя Дорофеева с удовольствием примеряет стильную пару резиновых сапог для дерзкой фотосессии.
Предлагаем и вам выбрать свою пару резиновых сапог, которые будут служить вам верой и правдой в любую погоду зимой и летом.
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