Вибираємо трендовий манікюр по гороскопу на осінь – 2021

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Маса поєднань, мінімалізм, нейтральні відтінки і сміливі абстракції ... Тенденції модного манікюру восени 2021 року просто вражають. Повторити варіанти, як у голлівудських знаменитостей, або спробувати нейл-арт? Ми вирішили розповісти про найбільш модні тенденції, грунтуючись на головних особливостях всіх знаків зодіаку.

Овен

Найупертіші люди в світі, які ненавидять конкуренцію. Для таких творчих особистостей підійде колір, яскравість і креатив. Вибирайте нейл-арт і оригінальний манікюр.

Телець

Однолюби, дуже довірливі і творчі тільці не люблять ризикувати і наслідувати. Представникам цього знака зодіаку пропонуємо зупинити свій вибір на трендовом французькому манікюрі, який доповнено різними лініями та малюнками.

Близнюки

Фігаро тут, Фігаро там – основна характеристика людей, народжених під цим знаком. Лялякати до втрати пульсу, веселитися і експериментувати вони люблять найбільше. Для таких яскравих особистостей підійде манікюр з різними елементами для кожного окремого нігтя.

Рак

Гидливі раки обожнюють ідеальну чистоту. Для них кращим вибором будуть абстрактні малюнки. Переконайтеся, що ваш майстер досить професійний і зможе зробити чіткі рівні лінії, щоб передати правильно малюнок. Інакше ваш перфекціонізм сильно постраждає.

Лев

Ці егоцентрики обожнюють компліменти і бути в центрі уваги. Трояндово-червоні відтінки – кращий вибір для левів. Спробуйте яскраво-червоний відтінок, а покриття зробити матове. Загострена форма нігтів середньої довжини додасть пікантності.

Діва

Спокійні і розважливі діви частіше не є прихильницями яскравих кольорів, віддаючи перевагу нігтям без покриттів або нюду. Ми радимо представниця цього знаку додати трохи акцентів в звичний манікюр. Тонкі лінії, невеликі смужки – нанесіть всього кілька штрихів на 2-3 пальця однієї руки.

Терези

Кім Кардашян, яка є яскравим представником терезів показує, не варто слідувати трендам, а краще створювати їх. Беріть приклад з інфлюенсерші, вибирайте складний дизайн, візерунки і анімалістичні принти.

Скорпіон

Приховані до неможливості скорпіони не люблять притягувати до себе увагу. Для них підійдуть приглушені модні тони осіннього сезону – зелений, коричневий, бузковий, пісочний, синій. Спробуйте поєднати декілька трендових кольорів таких відтінків в одному манікюрі. Колірну палітру вибирайте непомітну.

Стрілець

Свою думку стрільці люблять висловлювати завжди і всюди, не залежно від того, чи просили їх про це. У дизайні манікюру вони виберуть швидше за все ризиковані варіанти – максимально довгі нігті, блискітки, аніме, неонові відтінки.

Козеріг

Трудоголіки, які завжди знають, як і де ви помилилися, вибирають перлинні лаки для нігтів, які люблять наші мами і бабусі. Радимо представницям цього знаку спробувати дизайн з градієнтом світлих відтінків. Приглушено жовті, кремові, нюдові, пісочні, ніжно-рожеві – ці кольори ідеально підійдуть для завжди зайнятих козерогів.

Водолій

Ідентичні балакуни і непосиди, як і близнюки, представниці цих знаків обожнюють ексцентрику та емоції. Вибирайте окремий колір для кожного нігтя. Головне – знайдіть спільний знаменник – один і той же малюнок або принт.

Риби

Самий мрійливий знак зодіаку – риби будуть в захваті від фантазійних елементів в манікюрі. Різні наклейки, від квіточок і дракончиків до малюнків в стилі Пікассо – не тільки тренд осені – 2021, а й дуже красива альтернатива звичному однотонному манікюру.

Дивіться в ролику про тенденції в манікюрі:

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