Выбираем трендовый маникюр по гороскопу на осень – 2021

Дизайн маникюра Habit Cosmetics / Фото: instagram.com/habitcosmetics/
Масса сочетаний, минимализм, нейтральные оттенки и смелые абстракции… Тенденции модного маникюра осенью 2021 года просто впечатляют. Повторить варианты, как у голливудских знаменитостей, либо попробовать поэкспериментировать с нейл-артом? Мы решили рассказать о самых модных тенденциях, основываясь на главных особенностях всех знаков зодиака.
Овен
Самые упрямые люди в мире, которые ненавидят конкуренцию. Для таких творческих личностей подойдет цвет, яркость и креатив. Выбирайте нейл-арт и оригинальный маникюр. Ососбенно самые модные фишки сезона – всевозможные маленькие игрушки, бусинки, ракушки, которые стоит наклеить поверх ногтей.
Телец
Однолюбы, очень доверчивые и созидательные тельцы не любят рисковать и подражать. Представителям этого знака зодиака предлагаем остановить свой выбор на трендовом французском маникюре с неброскими элементами – черными или белыми линиями и завитушками.
Близнецы
Фигаро тут, Фигаро там – основная характеристика людей, рожденных под этим знаком. Трындеть до потери пульса, веселиться и экспериментировать они любят больше всех людей на планете. Для столь ярких личностей подойдет маникюр с разными элементами для каждого пальца отдельно. Чем больше вариантов – тем лучше.
Рак
Брезгливые раки обожают идеальную чистоту. Для них лучшим выбором будут абстрактные рисунки в маникюре. Убедитесь, что ваш мастер достаточно профессионален и сможет нанести четкие ровные линии, чтобы передать правильно рисунок. Иначе ваш перфекционизм сильно пострадает.
Лев
Эти эгоцентрики обожают комплименты и быть в центре внимания. Трендовые алые оттенки – лучший выбор для львов. Попробуйте ярко-красный оттенок, а покрытие сделать матовое. Заостренная форма ногтей средней длины добавит пикантности.
Дева
Спокойные и рассудительные девы чаще не являются поклонницами ярких цветов, отдавая предпочтение ногтям без покрытий или нюду. Мы советуем представительница этого знака добавить немного акцентов в привычный маникюр. Тонкие линии, небольшие полоски – нанесите всего несколько штрихов на 2-3 пальца.
Весы
Ким Кардашьян, которая по гороскопу является ярким представителем весов, не следует трендам, а создает их. Собственно, как и все весы. Берите пример с инфлюенсерши, выбирайте сложный дизайн, узоры и анималистические принты.
Скорпион
Скрытные до невозможности скорпионы не любят притягивать к себе внимание. Для них подойдут приглушенные модные тона осеннего сезона – зеленый, коричневый, сиреневый, песочный, синий. Попробуйте совместить несколько трендовых цветов таких оттенков в одном маникюре. цветовую палитру выбирайте неброскую.
Стрелец
Свое мнение стрельцы любят высказывать всегда и везде, не зависимо от того, просили ли их об этом. В дизайне маникюра они выберут скорее всего рискованные варианты – максимально длинные ногти, блестки, аниме, неоновые оттенки.
Козерог
Трудоголики, которые всегда знают, как и где вы ошиблись, выбирают жемчужные лаки для ногтей, какие любят наши мамы и бабушки. Советуем представительницам этого знака попробовать дизайн с градиентом светлых оттенков. Приглушенно желтые, кремовые, нюдовые, песочные, нежно-розовые – эти цвета идеально подойдут для всегда занятых козерогов.
Водолей
Идентичные говоруны и непоседы, как и близнецы, представительницы этих знаков обожают эксцентрику и эмоции. Выбирайте отдельный цвет для каждого ногтя. Главное – найдите общий знаменатель – один и тот же рисунок или принт.
Рыбы
Самый мечтательный знак зодиака – рыбы будут в восторге от фантазийных элементов в маникюре. Разные наклейки, от цветочков и дракончиков до рисунков в стиле Пикассо – не только тренд осени – 2021, но и очень красивая альтернатива привычному однотонному маникюру.
Смотрите в ролике о тенденциях в маникюре:
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