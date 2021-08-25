Дивіться: Тіна Кароль в жовтій сукні з бантиками на концерті Андреа Бочеллі. І це найкраще з її виступу (фото)

/ Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Артист виступав з українськими зірками, серед яких Тіна Кароль, Джамала і Людмила Монастирська.
У кулуарах ходять чутки, що Бочеллі особисто відбирав артистів, які будуть з ним співати.
На заході був присутній президент України з дружиною, були помічені Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Лілія Подкопаєва та Оля Полякова, а також депутати Верховної Ради з дружинами. Простим українцям потрапити на концерт не вдалося, хоча раніше анонсували безкоштовний вхід для всіх бажаючих.
На самому заході охорона і адміністрація просили не знімати виступи зірок, охорона настійно вимагала прибрати смартфони.
Тіна Кароль з Андреа Бочеллі виконали пісню Con te paritio. Для виступу Кароль вибрала довгу жовту сукню з бантиками.
Думки підписників в соцмережах про вибір нарядів Тіни для святкових концертів розійшлися. Одні захоплювалися жовтою сукнею по фігурі співачки, порівнюючи з безглуздим технологічним топом з оком, який вона наділа на концерт на "Олімпійському".
Другі, навпаки, віддали перевагу технологічному образу замість класичної сукні характерної для оперної сцени.
Деякі ж з шанувальників співачки зовсім були розчаровані її виступом. Хоча Тіна Кароль і має сильний красивий голос, виконуючи пісню зі знаменитим тенором, було помітно істотну різницю.
Дивіться відео про концерт легендарного італійця:
Раніше ми розповідали:
- Битва образів: Тіна Кароль VS Мей Маск в костюмі українського бренду за 15 тисяч гривень (фото)
- Як зберегти фігуру стрункою: ТОП-5 вправ від Тіни Кароль
- Тіна Кароль ледь не задихнулася під час виступу (відео)