Тіна Кароль приміряла сукню російського бренду за 5 тисяч гривень (фото)

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль нещодавно шокувала шанувальників тим, що змінила імідж заради нового альбому "Подвійний рай". Співачка змінила колір волосся і зробила чубчик у стилі героїні фільму Люка Бессона "Її звали Нікіта".

Артистка продовжує модні експерименти. На цей раз з одягом. Співачка намагається виглядати більш сексуально та жіночно.

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Тіна опублікувала у своєму Instagram нові знімки, на яких вона позує у чорній сукні-смокінг з ефектним розрізом. Зірка доповнила вбрання шкіряними чоботями та зробила макіяж у природних тонах із яскравим акцентом на губи.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Цікаво, що Кароль одягла сукню від російського бренду Jaswely. Його вартість становить 5300 гривень.

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У коментарях до посту співачки шанувальники не стримували емоцій, всіляко розхвалюючи її образ.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Сама ж Тіна підписала фото:

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Ноу ноу драма, життя прекрасне.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

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