Тіна Кароль приміряла сукню російського бренду за 5 тисяч гривень (фото)

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль нещодавно шокувала шанувальників тим, що змінила імідж заради нового альбому "Подвійний рай". Співачка змінила колір волосся і зробила чубчик у стилі героїні фільму Люка Бессона "Її звали Нікіта".
Артистка продовжує модні експерименти. На цей раз з одягом. Співачка намагається виглядати більш сексуально та жіночно.
Тіна опублікувала у своєму Instagram нові знімки, на яких вона позує у чорній сукні-смокінг з ефектним розрізом. Зірка доповнила вбрання шкіряними чоботями та зробила макіяж у природних тонах із яскравим акцентом на губи.
Цікаво, що Кароль одягла сукню від російського бренду Jaswely. Його вартість становить 5300 гривень.
У коментарях до посту співачки шанувальники не стримували емоцій, всіляко розхвалюючи її образ.
Сама ж Тіна підписала фото:
Ноу ноу драма, життя прекрасне.
Читайте також:
- Образ дня: Тіна Кароль у сукні з органічних конопель (фото)
- Тіна Кароль вигуляла сукню від Balmain, що коштує понад 50 тис. грн (фото)
- Тіна Кароль показала, що носить у сумці