Тина Кароль примерила платье российского бренда за 5 тысяч гривен (фото)

Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль недавно шокировала поклонников тем, что изменила имидж ради нового альбома "Двойной рай". Певица изменила цвет волос и сделала челку в стиле героини фильма Люка Бессона "Ее звали Никита".

Артистка продолжает модные эксперименты. В этот раз с одеждой. Певица старается выглядеть более сексуально и женственно.

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Тина опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена в черном платье-смокинг с эффектным разрезом. Звезда дополнила наряд кожаными сапогами и сделала макияж в естественных тонах с ярким акцентом на губы.

Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Интересно, что Кароль надела платья от российского бренда Jaswely. Его стоимость составляет 5300 гривен.

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В комментариях к посту певицы поклонники не сдерживали эмоций, всячески расхваливая ее образ.

Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Сама же Тина подписала фото:

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Ноу ноу драма, жизнь прекрасна.

Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

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