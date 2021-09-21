Тіна Кароль показала, що носить в сумці

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Тіна Кароль, яка раніше в жовтій сукні заспівала з Андреа Бочеллі, розповіла, що завжди носить з собою в сумці. Співачка поділилася, якими косметичними засобами користується і що бере з собою на перекус.
Крім пари смартфонів, в сумці Кароль можна знайти яблуко сорту "Слава переможцям". Зірка намагається завжди брати з собою кілька яблук з власного саду.
Тіна розповіла, що в сумці носить багато косметики. Це основні б'ють-засоби, які необхідні їй кожного дня: тональний засіб, світловідбиваючий крем, б'юті-гаджет – розпилювач тонального крему, а також бальзам для губ, гель для брів, масло для догляду за нігтями, червона помада і сухі парфуми.
Також Кароль любить, щоб в сумці були кілька прикрас. Як правило, це сережки і кафи.
Артистка розкрила секрет, що в її улюблених сумках завжди носить самі дорогі серцю, милі і пам'ятні речі. Це можуть бути листівки від близьких, іграшки або подарунки, зроблені її сином Веніаміном.
Тіна зізналася, що саме такі милі речі допомагають їй налаштуватися на позитив в найважчі моменти.
У відео співачка відповіла на кілька запитань журналістів. Тіна зізналася, що в чоловіках насамперед цінує щедрість, а якщо не собою, то артистка хотіла б бути пухнастим звіром.
Дивіться відео, що в сумці у Тіни Кароль:
Для зйомки відео Тіна Кароль вибрала одяг і аксесуари Balmain.
Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.
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