Квашена капуста – корисний суперфуд, який ми часто недооцінюємо / Фото: freepik.com

Квашена білокачанна капуста набагато корисніше, ніж свіжа: це один із найдоступніших нам ферментованих продуктів , які стали food-трендом порівняно недавно. А якщо ви любите фотографувати їжу і не лише, то вашим помічником стане Xiaomi 11т.

Як правильно вживати квашену капусту , якій віддати перевагу, домашній чи магазинній – допоміг розібратися дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ.

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Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Чим корисна квашена капуста?

Квашена капуста набагато корисніша, ніж свіжа – вона допоможе покращити травлення, нормалізувати рівень цукру та холестерину в крові, сприяє капуста зміцненню імунної системи, подоланню стресу.

Також така капуста корисна для шкіри, сприяючи її омолодженню, як і всього організму загалом. Взагалі ферментовані продукти , і капуста в тому числі – це джерело вітамінів, макро-і мікроелементів.

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Ферменти – біологічні активні компоненти, які посилюють процес сквашування, у капусті це – оцтова та молочна органічні кислоти. Вони посилюють процес перетравлення, роблячи його якіснішим – тобто допомагаючи засвоюватися білкам, жирам та вуглеводам.

Це позитивно впливає на роботу печінки, підшлункової залози, жовчного міхура. До того ж квашена капуста смачна сама по собі.

Чи можна пити капустяний розсіл під час похмілля?

Сік квашеної капусти дійсно допомагає після алкогольного отруєння . Оскільки після зайвого виливання спиртного в організмі відбувається так зване електролітне зрушення, порушується баланс калію, натрію, тобто відчувається їх гострий дефіцит.

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Сік квашеної капусти допомагає після алкогольного отруєння не гірше за ліки / Фото: Depositphotos

Наш організм у такі моменти не дарма вимагає солоненького і кисленького, і капустяний розсіл буде доречним – але знову ж таки, у помірних кількостях .

Кому протипоказана квашена капуста?

Гіпертонікам, при підвищеної кислотності , ерозивному гастриті, та виразковій хворобі шлунка, камінні у жовчному, гострі панкреатити квашена капуста протипоказана. Хоча іноді капустяний сік рекомендований при виразці шлунка.

Тут більший індивідуальний випадок, загалом квашена капуста навпаки, як уже сказано, допомагає травній системі повноцінніше працювати. А індивідуальні проблеми зі здоров'ям, за яких не варто захоплюватися квашеною капустою, краще обговорити зі своїм лікарем.

Здоровій людині таку капусту можна їсти навіть натще. А ось дітям, особливо малюкам до 3-4 років цей продукт поки краще не давати. Тільки коли у дитини вже сформовано шлунково-кишковий тракт, стоїть поступово вводити до раціону квашену капусту.

А яку капусту оибрати та як її правильно квасити?

Якщо купуєте капусту, то зверніть увагу на такий момент: дуже часто при її заквашуванні виробники використовують оцет. По-перше, використання оцту є згубним для всіх вітамінів, що містяться в квашеній капусті. А по-друге, оцет неприйнятний для самого процесу сквашування.

Часто в капусту при квашенні додають буряк, а листя шаткують крупно – так збережеться більше вітамінів / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Якщо ви вже купили капусту і відчули присмак оцту, то, звичайно ж, очевидно, що його додали в продукт. Але часто магазинна капуста смачніша за ту, що квасили самі і кількість оцту в ній мінімально, що на смак не розрізнити. Крім оцту, в капусту додають різні добавки, які прискорять процес сквашування. Враховуйте такий момент.

Терміни сквашування капусти в середньому – тиждень-два, але чим довше квашення, тобто ферментація – тим більше гине вітамінів, хоч і ферментів при тривалій ферментації виділяється більше.

Також важливий розмір нарізування капустяного листя . Чим крупніше нашатковане листя, тим краще в них зберігаються вітаміни. Деякі господині квасять капусту, просто розділивши качан на 4 частини, уникаючи дрібної нарізки.

Нагадаємо, що раніше ми писали, Як смачно заквасити капусту.