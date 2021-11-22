Суперфуд, який ми недооцінюємо – навіщо їсти квашену капусту

Квашена капуста – корисний суперфуд, який ми часто недооцінюємо / Фото: freepik.com
Квашена білокачанна капуста набагато корисніше, ніж свіжа: це один із найдоступніших нам ферментованих продуктів , які стали food-трендом порівняно недавно. А якщо ви любите фотографувати їжу і не лише, то вашим помічником стане Xiaomi 11т.
Як правильно вживати квашену капусту , якій віддати перевагу, домашній чи магазинній – допоміг розібратися дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ.
Чим корисна квашена капуста?
Ферменти – біологічні активні компоненти, які посилюють процес сквашування, у капусті це – оцтова та молочна органічні кислоти. Вони посилюють процес перетравлення, роблячи його якіснішим – тобто допомагаючи засвоюватися білкам, жирам та вуглеводам.
Це позитивно впливає на роботу печінки, підшлункової залози, жовчного міхура. До того ж квашена капуста смачна сама по собі.
Чи можна пити капустяний розсіл під час похмілля?
Сік квашеної капусти дійсно допомагає після алкогольного отруєння . Оскільки після зайвого виливання спиртного в організмі відбувається так зване електролітне зрушення, порушується баланс калію, натрію, тобто відчувається їх гострий дефіцит.
Наш організм у такі моменти не дарма вимагає солоненького і кисленького, і капустяний розсіл буде доречним – але знову ж таки, у помірних кількостях .
Кому протипоказана квашена капуста?
Гіпертонікам, при підвищеної кислотності , ерозивному гастриті, та виразковій хворобі шлунка, камінні у жовчному, гострі панкреатити квашена капуста протипоказана. Хоча іноді капустяний сік рекомендований при виразці шлунка.
А яку капусту оибрати та як її правильно квасити?
Якщо купуєте капусту, то зверніть увагу на такий момент: дуже часто при її заквашуванні виробники використовують оцет. По-перше, використання оцту є згубним для всіх вітамінів, що містяться в квашеній капусті. А по-друге, оцет неприйнятний для самого процесу сквашування.
Нагадаємо, що раніше ми писали, Як смачно заквасити капусту.