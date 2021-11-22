Суперфуд, который мы недооцениваем – зачем есть квашеную капусту

Квашенная капуста - полезный суперфуд, который мы часто недооцениваем / Фото: freepik.com
Квашеная белокочанная капуста намного полезнее, чем свежая: это один из самых доступных нам ферментированных продуктов, которые стали food-трендом сравнительно недавно. А если вы любите фотографировать еду и не только, то вашим помощником станет Xiaomi 11Т.
Как правильно употреблять квашеную капусту, какую предпочесть, домашнюю или магазинную – помог разобраться диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.
Чем полезна квашеная капуста?
Ферменты – биологические активные компоненты, которые усиливают процесс сквашивания, в капусте это – уксусная и молочная органические кислоты. Они усиливают процесс переваривания, делая его более качественным – то есть помогая усваиваться белкам, жирам и углеводам.
Это положительно влияет на работу печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. К тому же квашенная капуста вкусная сама по себе.
Можно ли пить капустный рассол при похмелье?
Сок квашеной капусты действительно помогает после алкогольного отравления. Поскольку после излишнего возлияния спиртного в организме происходит так называемый электролитный сдвиг, нарушается баланс калия, натрия, то есть ощущается их острый дефицит.
Наш организм в такие моменты не зря просит солененького и кисленького, и капустный рассол как раз будет кстати – но опять же, в умеренных количествах.
Кому противопоказана квашеная капуста?
Гипертоникам, при повышенной кислотности, эрозивном гастрите, и язвенной болезни желудка, камнях в желчном, острые панкреатиты квашеная капуста противопоказана. Хотя иногда капустный сок рекомендован при язве желудка.
А какую капусту выбрать и как ее правильно квасить?
Если покупаете капусту, то обратите внимание на такой момент – очень часто при ее заквашивании производители используют уксус. Во-первых, использование уксуса губительно для всех витаминов, содержащихся в квашеной капусте. А во-вторых уксус неприемлем для самого процесса сквашивания.
Напомним, что ранее мы писали, как вкусно заквасить капусту.