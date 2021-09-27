Блиск, гламур і леопард: гості показів на Тижні моди в Мілані

Найстильніші образи гостей Тижня моди в Мілані / Фото: instagram.com/annadellorusso/, instagram.com/dimodaaa

Третій етап модного марафону дістався до Мілана. Насичений графік показів, серед яких найзірковішим став Versace, не дає гостям модних шоу розслабитися. Героїні стритстайлу носяться між різними локаціями італійської столиці моди, щоб встигнути побачити нові колекції дизайнерів сезону весна 2022.

Якщо минулої весни, модниці, налякані пандемією, вибирали приглушені відтінки, захисні маски і мінімум аксесуарів, то в цей раз все зовсім навпаки. Моделі, редактори, блогерші блищали в відвертих, гламурних, яскравих нарядах. Хутра, леопард, фуксія та багато прикрас, схоже, надіти на себе все стало гаслом Тижня моди в Мілані.

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