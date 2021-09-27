Блеск, гламур и леопард: гости показов на Неделе моды в Милане

Самые стильные образы гостей Недели моды в Милане / Фото: instagram.com/annadellorusso/, instagram.com/dimodaaa

Третий этап модного марафона добрался до Милана. Насыщенный график показов, среди которых самым звездным стал Versace, не дает гостям модных шоу расслабиться. Героини стритстайла носятся между разными локациями итальянской столицы моды, чтобы успеть увидеть новые коллекции дизайнеров сезона весна 2022.

Если прошлой весной, модницы, напуганные пандемией, выбирали приглушенные оттенки, защитные маски и минимум аксессуаров, то в этот раз все совершенно наоборот. Модели, редакторы, блогерши блистали в откровенных, гламурных, ярких нарядах. Меха, леопард, фуксия и много украшений, похоже, надеть на себя все стало лозунгом Недели моды в Милане.

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