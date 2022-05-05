Стрес та їжа – які ТОП-5 продуктів варто обмежити або прибрати з раціону

Щоб знизити стрес, зверніть увагу на свою їжу: межуйте такі продукти, як фастфуд та смажене на олії, кава, алкоголь / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Заїдання стресу – проблема зараз особливо актуальна, війна з Росією позбавила мільйони українців спокою, сну, звичного життя. Проте намагаючись заїсти стрес , особливо жирними продуктами , ми не тільки набираємо зайві кілограми, а сприяємо ще більшому виробленню кортизолу – гормону стресу.

Які продукти викликають в організмі фізіологічний стрес і що робити – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

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Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Які продукти спричиняють додатковий стрес

Отже, якщо ви і так схильні до заїдання стресу, варто як мінімум обмежити наступні продукти:

алкоголь – він підвищує рівень кортизолу та виводить з організму магній, який допомагає зберігати стресостійкість. кава, чай, енергонапої та інші напої з кофеїном – вони стимулюють синтез кортизолу, адреналіну та інших "недружніх" гормонів. В результаті хронічний стрес, який підтримується вживанням кофеїну, пригнічує роботу щитовидної залози та імунної системи. фастфуд, чіпси та інші продукти з трансжирами (сюди ж маргарин, кулінарний жир) рафіновані продукти – солодощі, цукор, випічка та ін. промислові копченості – ковбаса, сосиски, напівфабрикати

Також варто обмежити продукти, постійно смажені на соняшнковій лії, а додати до раціону більше корисних антистрес-продуктів , відстежити, що саме викликає у вас тривогу і бажання швидше заїсти стрес. Замість того, щоб йти та спустошувати холодильник, спробуйте прийняти теплий душ, випити теплого молока, прогулятися.

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А які продукти корисні під час стресу?

У стресовій ситуації наш організм може сильніше витрачати магній, вітаміни групи В, вітамін С, білки, тому важливо включати в раціон продукти, багаті на ці речовини. Їжте яйця, кисломолочну продукцію, бобові, морепродукти, рибу, птицю, субпродукти.

Їжте яйця, кисломолочну продукцію, бобові, морепродукти, рибу, птицю, субпродукти / Фото: unsplash.com

Не забувайте про овочі та фрукти. Також намагайтеся за будь-якої можливості більше рухатися, гуляти, висипатися, медитувати і дозувати читання новин.

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