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Емоційне переїдання – як перестати заїдати стрес, 8 порад гастроентеролога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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1 квітня, 15:00
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На тлі стресу ми починаємо їсти зайве: це не тільки веде до зайвої ваги, а ще й сприяє загостренню хронічних недуг. Як із цим справлятися – у статті
Емоційне переїдання згубно для травних органів тому важливо перестати заїдати стрес
Емоційне переїдання згубно для травних органів тому важливо перестати заїдати стрес / Фото: freepik.com

Емоційне переїдання – це стан, що виникає на тлі тривог та стресу. А зараз мільйони українців стресують через війну з Росією . Тому зараз саме заїдання стресу часто стає причиною того, що загострюються гастроентерологічні хвороби. Чому варто постаратися перестати заїдати стрес і як із цим впоратися – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому шкідливо заїдати стрес

Їжа для нас – джерело енергії, у нормальних умовах життя. А коли вона перетворюється на пігулку від стресу, наша травна система страждає від додаткового навантаження. Згадайте, що наші органи травлення і так не в захваті від надлишку гормонів стресу.

В результаті найбільший "удар" на себе приймуть жовчний міхур і підшлункова залоза, – каже Євгенія Бєлінська, – тому раджу пацієнтам, які мають хронічні захворювання цих органів бути особливо уважними до того, що вони їдять і в якій кількості – тобто слідкувати за своєю харчовою поведінкою.

Як же перестати заїдати стрес

Уникнути емоційного переїдання допоможуть прості, але дієві поради:

  1. намагайтеся не пропускати основні прийоми їжі
  2. якщо ви працюєте віддалено – то не варто працювати на кухні, перемістіться в іншу кімнату, де у вас не буде додаткових нагадувань про їжу
  3. зупиняйте себе, якщо йдете в холодильник, тому що відчуваєте тривогу, смуток чи страх. Емоції продовжуються довше, ніж шматочок їжі в порожнині рота
  4. зрозумійте, що емоції все одно потрібно пережити, щоб рухатись далі.

Найкращий ефект у плані позбавлення стресу ви отримаєте від спілкування з однодумцями, а не від поглинання продуктів
Найкращий ефект у плані позбавлення стресу ви отримаєте від спілкування з однодумцями, а не від поглинання продуктів / Фото: Unsplash

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Швидший та якісніший ефект у плані рятування від стресу ви отримаєте від спілкування з однодумцями, у групах психологічної допомоги тощо, ніж від поїдання запасів провіанту.

А що робити, якщо переїли і почалися проблеми із травленням?

Якщо переїли і кожен наступний прийом їжі супроводжується відчуттям розпирання, здуття живота, відрижкою, розладами стулу тощо, постарайтеся:

  1. перейти на "щадний" режим харчування, виключіть з раціону смажене, жирне, напівфабрикати, молоко, каву
  2. можна додати ферментні препарати на кожен прийом їжі (якщо є в аптечці)
  3. при відчутті дискомфорту підійдуть спазмолітики на основі мебеверину
  4. Якщо ваш стан після цього залишається за 2-3 дні без змін або погіршується, шукайте терапевта/сімейного лікаря або гастроентеролога.

Наголошую, будь-які рекомендації щодо прийому медикаментів актуальні лише за відсутності можливості звернутися за медичною допомогою, – підбиває підсумок Євгенія Бєлінська.

Також дізнайтесь, чому при стресі тягне на солодке та що радить терапевт.

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А ще корисно буде дізнатися, навіщо пити кефір щодня та що радить дієтолог.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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