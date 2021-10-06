Чому ми нудьгуємо і хворіємо в молодик: думка психолога плюс астропрогноз

Ми нудьгуємо і хворіємо зовсім не через самого молодого Місяця, кажуть психологи / Фото: Колаж: Сьогодні

Дратівливість до навколишнього світу, зниження імунітету, серцеві напади – чого тільки не приписують молодику, затемненням, ретроградності планет та іншим природним явищам. Чи варто боятися молодика, що це таке і як "залишатися в сідлі" в цей період – розбираємося самі і запитаємо експертів.

Що відбувається в молодик?

У середу о 14:06 за київським часом відбувся молодик. В астрономії це явища не вважають чимось примітним: просто одна із фаз Місяця, коли це небесне тіло звернене до Землі своєю неосвітленою стороною і невидиме.

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В молодик ми спостерігаємо Місяць на небі у вигляді "серпа", півмісяця. / Фото: Pexels

Відразу після молодика ми спостерігаємо Місяць на небі у вигляді "серпа", півмісяця. Астрологічні прогнози говорять, що молодик – значимий період у житті людей, і саме час збирати сили і планувати справи. Водночас в інтернеті повно прогнозів, які, м'яко кажучи, лякають – обіцяючи нам апатію, агресію і серцеві напади.

Але, по-перше, пам'ятайте, що зараз жовтень, середина осені, що природно позначається на нашому здоров'ї з низки причин, які можна пояснити. А по-друге, виникають такі стани круглий рік, незалежно від того, як стали планети.

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Що ж відбувається з осінню і чи впливають на нас планети?

Щойно наближається осінь і прохолода, ми стаємо сумнішими. Кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко пояснює це тим, що більшість людей – сонцезалежні.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

А чим ближче зима, тим коротші дні і довші ночі: організм людини реагує на це більшм виробленням мелатоніну. А він – антагоніст гормону радості – серотоніну, звідси і сонливість. Гормональні зміни впливають і на наше самопочуття – знижується працездатність, підвищується сонливість, з'являється апатія і зневіра.

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Також восени ми частіше хворіємо застудою, загострюються хронічні захворювання, відповідно, такі стани змушують нас нервувати, стресувати – тут і серце може почати "пустувати". Часто люди не усвідомлюють справжнього джерела поганого емоційного самопочуття і починають все списувати на планети, магнітні бурі або природу.

- Коли ми відчуваємо стрес, наше мислення шукає, за що стабільне можна зачепитися, – каже Марина Діденко. – Добре допомагають бути більш стабільним різні ритуали. Любите читати гороскопи і астропрогнози – ок, це теж може стати корисним ритуалом. Якщо прогноз, звичайно, буде позитивним.

Адже людині підсвідомо завжди хочеться розділити з кимось відповідальність за те, що відбувається у неї в житті. Тому найлегше списати свої невдачі або погане самопочуття на молодик або парад планет. А насправді може бути потрібно всього лише виспатися, менше курити або зайнятися, нарешті, тиском, що постійно підвищується.

Але як пережити молодик, якщо в нього віриш?

Як вам думка про те, що період молодика – відмінний привід напрацьовувати корисні звички, які допоможуть впоратися з нудьгою і апатією. Почніть щось, що давно хотіли. Так ви будете зайняті і наповнені новими емоціями і не залишиться часу для смутку.

На молодика і не тільки наповніть простір яскравими речами – в одязі, предметах інтер'єру / Фото: freepik.com

Наповніть побут і простір яскравими квітами – в одязі, предметах інтер'єру, не відмовляйтеся від зустрічей з друзями, знайдіть активність – прогулянки, йога медитація, велосипед тощо. Ми не можемо почуватися повністю здоровим, бадьорим і радісним 24 години на добу, це нормально.

Іноді нам потрібно відпочити, сповільнитися, побути в іншому емоційному спектрі. Якщо ж ви спостерігаєте стійку апатію, порушення сну, втрату сенсу життя, можна проконсультуватися з психологом або психотерапевтом. Спеціаліст підкаже, які підходять саме вам методи боротьби з емоційною нестабільністю.

І все-таки, чи є позитивний антропоноз на ці дні?

З сьогоднішнього молодика до наступного пройде 29 місячних днів, тобто наростання і зниження активності супутника Землі припадає на жовтень. А жовтень, як підкреслює експерт з феншую і майстер астропрогнозу Наталія Явон, несе в собі потужні енергії Землі.

Наталія Явон / Фото: пресслужба

Хтось буде стабільний в цей період, хтось – зірве великий куш. Адже Земля – це грошове сховище, але далеко не для всіх. Несприятливість Землі виражається через тяжкість, повільність і набір зайвої ваги.

У жовтні також слід уважніше бути під час подорожей, під час занять екстремальним спортом, підйому в гори. Тим, хто народжений в рік Кози, краще взагалі відкласти подорожі і активності до листопада. Дні особливої уваги у жовтні:

11, 14, 18, 23, 26 і 30 – не варто починати важливі справи;

– не варто починати важливі справи; 14 і 26 – може спостерігатися пригнічений настрій, виникатимуть проблеми у стосунках, будьте уважнішими на дорогах і за кермом;

– може спостерігатися пригнічений настрій, виникатимуть проблеми у стосунках, будьте уважнішими на дорогах і за кермом; 14, 21 і 26 – краще відкласти візит до хворих друзів, оскільки високий ризик заразитися;

– краще відкласти візит до хворих друзів, оскільки високий ризик заразитися; 16 і 28 жовтня не рекомендується відвідувати лікарів і починати хірургічне лікування;

жовтня не рекомендується відвідувати лікарів і починати хірургічне лікування; 15 і 17 жовтня – ці дні не підходять для проведення фінансових операцій.

Важливий момент! Якщо ви відчуваєте розгубленість, тривожність і що "проти вас увесь світ" – спробуйте попросити про допомогу. Іноді це зробити дуже важко. Але факт того, що друзі, колеги або просто знайомі з вами, ви не одні, допоможуть знизити рівень тривожності.

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