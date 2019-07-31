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Фруктові смузі з молоком: три рецепти для схуднення

23 липня, 14:19

Ольга Козачок

Якщо ви хочете схуднути, вам знадобляться прості рецепти дієтичних смузі на молоці. Вони особливо актуальні влітку, коли є багато свіжих фруктів, ягід і овочів.

Смузі допоможуть схуднути / Фото: freepik.com

Смузі на молоці – один із найдоступніших і простих варіантів смачного харчування і одночасної боротьби із зайвою вагою. Варіантів ягід і фруктів в якості основи для смузі просто маса. Ви можете використовувати будь-яке молоко, як коров'яче, так і рослинне: мигдальне, з горіхів кешью, соєве, рисове або кокосове.

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Смузі на молоці з фруктами і насінням чіа від Юлії Висоцької

Полуничний смузі: рецепт / Фото: freepik.com

Час приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

  1. Банан очистити, ківі помити й очистити, полуницю добре помити.
  2. Нарізати всі інгредієнти невеликими кубиками і скласти в чашу блендера.
  3. До фруктово-ягідного міксу додати насіння чіа, залити молоком і як слід збити в блендері.
  4. Розлити смузі по склянках і насолоджуватися! Напій можна прикрасити шматочками ягід або фруктів.

Смузі з молоком, бананом і вівсянкою

Рецепт смузі з бананом / Фото: Depositphotos

Час приготування:

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Інгредієнти:

Спосіб приготування:

  1. До вівсянці додати воду і дати трохи постояти, буквально кілька хвилин.
  2. У блендер або кухонний комбайн покласти банан, додати вівсянку і молоко. Можна додати трохи цукру або меду.
  3. Добре збити і перелити смузі в склянку.

Смузі на молоці з чорною смородиною

Банановий смузі: рецепт зі смородиною / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

  1. Чорну смородину покласти в блендер.
  2. Залити ягоди молоком і додати шматочки замороженого банана.
  3. Всі інгредієнти збити до однорідної консистенції. За бажанням додати мед або стевію.
  4. Перелити смузі в стакан і відразу ж подавати.

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Джерело: Сьогодні

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