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Фруктовые смузи с молоком: три рецепта для похудения

23 июля, 14:19

Ольга Козачок

Если вы хотите похудеть, вам пригодятся простые рецепты диетических смузи на молоке. Они особенно актуальны летом, когда есть много свежих фруктов, ягод и овощей.

Смузи помогут похудеть / Фото: freepik.com

Смузи на молоке – один из самых доступных и простых вариантов вкусного питания и одновременной борьбы с лишним весом. Вариантов ягод и фруктов в качестве основы для смузи просто масса. Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

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Смузи на молоке с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой

Клубничный смузи: рецепт / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть.
  2. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
  3. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере.
  4. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Смузи с молоком, бананом и овсянкой

Рецепт смузи с бананом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. К овсянке добавить воду и дать немного постоять, буквально несколько минут.
  2. В блендер или кухонный комбайн положить банан, добавить овсянку и молоко. Можно добавить немного сахара или меда.
  3. Хорошо взбить и перелить смузи в стакан.

Смузи на молоке с черной смородиной

Банановый смузи: рецепт со смородиной / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Черную смородину положить в блендер.
  2. Залить ягоды молоком и добавить кусочки замороженного банана.
  3. Все ингредиенты взбить до однородной консистенции. По желанию добавить мед или стевию.
  4. Перелить смузи в стакан и сразу же подавать.

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Источник: Сегодня

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