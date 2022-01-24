Дивіться: нові чоловічі Birkenstock у колаборації з Dior

Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com
Нещодавно Тиждень моди показав, як має виглядати чоловік за версією Dolce & Gabbana. А на показі Dior стало ясно, що цей бренд вкладає в сенс "стильний чоловічий лук".
Усі помітили нову модель класичних Birkenstock, яку раніше ніде не анонсували. Це ідеальна колаборація зими 2022 року.
За основу взяли Birkenstock Tokio, класичну модель. Нова пара виготовлена у двох варіантах – фетрі та шкірі ягняти і представлена в чотирьох кольорах: беж, сірий, слонова кістка та молочний шоколад. Сірі також є в принтованому варіанті.
Ремінець та устілка сабо прикрашені логотипом Dior, а на підошві виконані тіснення монограм обох брендів. Нова пара колекції виготовлена з стійкішим до пошкоджень мисом.
На жаль, поки що немає інформації, коли Birkenstock x Dior надійде у продаж і якою буде їх ціна. Посилаючись на попередні колекції, можна припустити, що сабо коштуватимуть близько 30 тис. грн.
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