Смотрите: новые мужские Birkenstock в коллаборации с Dior

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com
Недавно Неделя моды показала, как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana. А на показе Dior стало ясно, что этот бренд вкладывает в смысл "стильный мужской лук".
Все заметили новую модель классических Birkenstock, которую до этого нигде не анонсировали. Это идеальная коллаборация зимы 2022.
За основу сабо взяли Birkenstock Tokio, классическую модель. Новая пара изготовлена в двух вариантах – фетре и коже ягненка и представлена в четырех цветах: беж, серый, слоновая кость и молочный шоколад. Серые также есть в принтированном варианте.
Ремешок и стелька сабо украшены логотипом Dior, а на подошве выполнены теснения монограмм обоих брендов. Новая пара коллекции изготовлена с более устойчивым к повреждениям мысом.
К сожалению, пока нет информации, когда Birkenstock x Dior поступит в продажу и какова будет их цена. Ссылаясь на предыдущие коллекции, можно полагать, что сабо будут стоять около 30 тыс. грн.
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