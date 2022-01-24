Смотрите: новые мужские Birkenstock в коллаборации с Dior

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Недавно Неделя моды показала, как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana. А на показе Dior стало ясно, что этот бренд вкладывает в смысл "стильный мужской лук".

Все заметили новую модель классических Birkenstock, которую до этого нигде не анонсировали. Это идеальная коллаборация зимы 2022.

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Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

За основу сабо взяли Birkenstock Tokio, классическую модель. Новая пара изготовлена в двух вариантах – фетре и коже ягненка и представлена в четырех цветах: беж, серый, слоновая кость и молочный шоколад. Серые также есть в принтированном варианте.

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Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Ремешок и стелька сабо украшены логотипом Dior, а на подошве выполнены теснения монограмм обоих брендов. Новая пара коллекции изготовлена с более устойчивым к повреждениям мысом.

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Новая пара Dior выполнена с более устойчивым к повреждениям мысом. / Фото: dior.com

К сожалению, пока нет информации, когда Birkenstock x Dior поступит в продажу и какова будет их цена. Ссылаясь на предыдущие коллекции, можно полагать, что сабо будут стоять около 30 тыс. грн.

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