Дивіться: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні

Нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні / Фото: Vogue

На боці України не лише найвпливовіші лідери світу, а й мода. Нещодавно Pantone присвятив два відтінки Україні, також ми показували, як виглядають голі вітрини російських ТРЦ без люксових брендів. Березневий випуск португальського Vogue також наповнений любов'ю та співпереживанням до України.

Темою березневого номера Vogue Portugal стала найбільш обговорювана країна у світі – Україна. Редакція не заплющила очі на події, які сьогодні змушують відчувати біль кожну адекватну людину.

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Фотографія, присвячена подіям в Україні, яка прикрасила обкладинку Vogue Portugal / Фото: Vogue

Планета об'єднується на знак солідарності з Україною, і ця обкладинка Vogue пофарбована у жовтий та синій кольори українського прапора на шану всім тим, хто бореться за свою країну та її свободу, а також тим воїнам, які приїхали здалеку, щоб підтримати Україну.

Нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні / Фото: Vogue

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Фото знаменитого фотографа LUFRÉ демонструє фізичну втому, але внутрішню силу всіх мешканців України. Світ має повстати проти агресора, адже страждає не лише Україна, а й усі вільні та суверенні держави, "в гості" до яких також може прийти непроханий гість.

Нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні / Фото: Vogue

Vogue Portugal March 2022 тепер доступний на vogue.pt/shop та з'явиться у газетних кіосках у суботу, 12 березня.

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Геноцид українського народу, про який має говорити весь світ / Фото: Vogue

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