Шашки за 6 тис доларів та інші дрібнички: Saint Laurent випустили колекцію до Геловіну

Капсульна колекція декору Saint Laurent до Геловіну 2021 / Фото: Instagram/ysl

До свята, що наближається, Геловіну 2021 люксові бренди поспішають випустити капсульні колекції. Так, Dior представили колекцію посуду та домашнього декору, а слідом за ними і Saint Laurent показали лімітовану колекцію одягу та аксесуарів.

Креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло створив капсулу для бутіків Saint Laurent Rive Droite. До неї увійшли: статуетки у вигляді черепів та у формі гарбуза, різні скелети, вази, свічки, прес-пап'є, ціни яких сягають 4800 доларів. Черепи в основному виготовлені зі сталі та пофарбовані в золотий колір.

Реклама

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Серед прикрас можна знайти браслети-скелети, брошки та різні підвіски з мотивами тих самих черепів. Одяг та сумки в колекції прикрашені принтами павутиння.

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Реклама

Також у колекції аксесуарів для дому можна знайти і запальнички, листівки та набір шашок, вартістю 6100 доларів.

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Купити речі з колекції можна тільки у бутіках бренду в Парижі та Лос-Анджелесі, а також на сайті Saint Laurent.

Реклама

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Читайте також: