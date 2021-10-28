Шашки за 6 тыс долларов и другие безделушки: Saint Laurent выпустили коллекцию к Хэллоуину

Капсульная коллекция декора Saint Laurent к Хэллоуину 2021 / Фото: Instagram/ysl
К приближающемуся празднику Хэллоуина 2021 люксовые бренды спешат выпустить капсульные коллекции. Так, Dior представили коллекцию посуды и домашнего декора, а в след за ними и Saint Laurent показали лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров.
Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло создал капсулу для бутиков Saint Laurent Rive Droite. В нее вошли: статуэтки в виде черепов и в форме тыквы, разные скелеты, вазы, свечи, пресс-папье, цены которых доходят до 4800 долларов. Черепа в основном сделаны из стали и окрашены в золотой цвет.
Среди украшений можно найти браслеты-скелеты, броши и различные подвески с мотивами все тех же черепов. Одежда и сумки в коллекции украшена принтами паутины.
Также в коллекции аксессуаров для дома можно найти и зажигалки, открытки и набор шашек, стоимостью 6100 долларов.
Купить вещи из коллекции можно только в бутиках бренда в Париже и Лос-Анджелесе, а также на сайте Saint Laurent.
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