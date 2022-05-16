Сезонний поліноз – як полегшити алергію на пилок рослин без ліків, 5 кроків

Сезонний поліноз може турбувати до осені, а полегшити алергію на пилок рослин без ліків допоможе носіння маски / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сезонна алергія на пилок квітучих рослин або трав – поліноз, може початися виявлятися від початку весни і тривати все літо, до осені. Що робити, якщо помітили у себе прояви алергії , а отримати медичну допомогу немає можливості – розповіли у МОЗ України .

Нежить, свербіж і закладеність носа, притуплення нюху, чхання, почервоніння очей та сльозотеча симптоми сезонного полінозу. У багатьох випадках найбільш ефективним способом боротьби з алергією є уникнення алергену, що викликає реакцію, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо.

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Ефективним способом боротьби з алергією є уникнення алергену, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо

Також посилити симптоми та створити умови для розвитку алергії "допомагають":

хронічні захворювання органів дихання

пасивне/активне куріння

несприятливі побутові умови або умови праці (цвіль у приміщенні, підвищена вологість тощо)

генетична схильність.

Якщо ви помітили у себе симптоми алергії, найкраще зверніться до свого сімейного лікаря, а якщо ви змінили місцезнаходження через воєнні дії — до найближчого закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу.

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Носіть маску на вулиці, якщо схильні до алергії, вона зменшить кількість частинок пилу та алергенів, які ви вдихаєте

Сімейний лікар надасть рекомендації, а при необхідності направить вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів та отримати кваліфіковану медичну допомогу . Що робити, якщо з якихось причин ви не маєте доступу до медичної допомоги? Щоб допомогти собі ще до відвідування лікаря:

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилу, який ви вдихаєте. Не виходьте надвір, коли вітер. Закривайте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години. Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок. Одяг також потрібно змінити та випрати, а сушити випраний одяг потрібно у приміщенні. Найчастіше проводьте вологе прибирання у приміщенні, де ви знаходитесь.

Пам'ятайте, що займатися самолікуванням не слід адже це може призвести до значного погіршення стану здоров'я.

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