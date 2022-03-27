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Весняна алергія – як захиститися, якщо немає доступу до ліків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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27 березня, 09:00
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Кашель, нежить, сльозотеча та інші симптоми алергії легко сплутати з ГРВІ, особливо зараз, у міжсезоння. Як захиститися від сезонної алергії – у статті
Щоб захиститися від весняної алергії, якщо немає доступу до ліків, носите медичну маску
Щоб захиститися від весняної алергії, якщо немає доступу до ліків, носите медичну маску / Фото: istockphoto.com

Все більше людей від весни до осені страждають від алергічної реакції на пилок рослин (поліноз), і зараз сезон цвітіння алергенів уже розпочався. Зараз, через напади Росії на Україну , сотні тисяч алергіків позбавлені можливості отримати допомогу і знайти антигістамінні засоби. Тому розбираємося, як знизити вплив алергенів на організм без ліків і дізнатися, які рослини-алергени цвітуть навесні та влітку.

За даними Європейської академії алергології та клінічної імунології, вже через чотири роки половина населення Європи "запрацює" ту чи іншу форму алергії. Тобто проблема актуальна і для українців теж.

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Нежить, свербіж шкіри, кашель та інші симптоми алергії – це захисна реакція організму, яка відбувається при попаданні в нього алергену
Нежить, свербіж шкіри, кашель та інші симптоми алергії – це захисна реакція організму, яка відбувається при попаданні в нього алергену / Фото: Колаж: Сьогодні

Нежить, свербіж шкіри, кашель та інші симптоми алергії – це захисна реакція організму, яка відбувається при попаданні на шкіру або дихальні шляхи пилку або інших мікрочастинок-алергенів. На такі речовини імунна система людини реагує як на чужорідні, але реакція може бути не одразу. Наприклад, через тиждень чи місяць після контакту з алергеном.

Якщо у вас вже діагностована алергія, а через війну терапія припинилася, то постарайтеся тримати зв'язок зі своїм лікарем. Також можна отримати безкоштовні онлайн-консультації лікарів у Helsi. Якщо ви змушені багато часу проводити в бомбосховищах або асортименти антигістамінних ліків в аптеках ще не поповнили, то носить маску.

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Захисні маски для обличчя можна використовувати як захист від алергенів: від пошитої своїми руками до маски-респіратора
Захисні маски для обличчя можна використовувати як захист від алергенів: від пошитої своїми руками до маски-респіратора / Фото: allergy.org.ua

Це захист не тільки від алергенів, а й можливість понизити передачу коронавірусу та інших респіраторних інфекцій. Адже можливість підхопити застуду чи ГРВІ через нестійку погоду все ще актуальна. Важливо не тільки носити маски, а й правильно їх одягати та знімати : тільки чистими руками, вимитими чи обробленими антисептиком.

Важливо не тільки носити маски, а й правильно їх одягати та знімати, чистими руками та добре закріпити за вухами та на носі
Важливо не тільки носити маски, а й правильно їх одягати та знімати, чистими руками та добре закріпити за вухами та на носі / Фото: allergy.org.ua

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Також проводите вологе прибирання щонайменше раз на день, якщо ви більшу частину часу знаходитесь у квартирі/будинку. А після повернення з вулиці можна промити ніс і прополоскати горло сольовим розчином і прийняти душ. Одяг – зняти та випрати, адже на ньому можуть бути частинки пилку-алергену.

Також дізнайтесь, на що найчастіше буває сезонна алергія та як її лікувати.

І що тополиний пух, який незабаром покриє вулиці, не винний, читайте "Чому тополиний пух не винен: що насправді спричиняє алергію".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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