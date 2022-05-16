Сезонный поллиноз – как облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств, 5 шагов

Сезонный поллиноз может беспокоить до самой осени, а облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств поможет ношение маски / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сезонная аллергия на пыльцу цветущих растений или трав – поллиноз, может начаться проявляться с самого начала весны и продолжаться все лето, до самой осени. Что делать, если заметили у себя проявления аллергии, а получить медицинскую помочь нет возможности – рассказали в МОЗ Украины. .

Насморк, зуд и заложенность носа, притупление обоняния, чихание, покраснение глаз и слезотечение – симптомы сезонного поллиноза. Во многих случаях наиболее эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, вызывающего реакцию, но в сезон цветения это вряд ли возможно.

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Эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, но в сезон цветения это вряд ли возможно / Фото: istockphoto.com

Также усилить симптомы и создать условия для развития аллергии "помогают":

хронические заболевания органов дыхания

пассивное/активное курение

неблагоприятные бытовые условия или условия труда (плесень в помещении, повышенная влажность и т.д.)

генетическая предрасположенность.

Если вы заметили у себя симптомы аллергии, лучше всего обратитесь к своему семейному врачу, а если вы изменили местонахождение из-за военных действий — в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

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Носите маску на улице, если склонны к аллергии, она уменьшит количество частиц пыли и аллергенов, которые вы вдыхаете / Фото: Depositphotos

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь. Что делать, если по каким-либо причинам вы не имеете доступа к медицинской помощи? Чтобы помочь себе еще до посещения врача:

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете. Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов. После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу. Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении. Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.

Помните, что заниматься самолечением не следует, ведь это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья.

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