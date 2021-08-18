Сало в пакеті – всі тонкощі та рецепт важливої української закуски

Секрети найсмачнішого вареного сала / Фото: instagram.com/yuliya_moroshkina/

Для одних сало – це продукт під грифом "заборонено", інші без нього не уявляють свій раціон. Ми вже розповідали, що сало можна і навіть потрібно їсти, але з розумом. Тепер дізнаємося, як зварити сало в пакеті зі спеціями і отримати гідну закуску. Якщо плануєте пікнік, то з цього матеріалу дізнаєтеся, як вигідно до нього підготуватися.

Секрети смачного сала, вареного в пакеті

Хочете справді смачну закуску, то вибирайте тільки свіже сало . Любите, щоби було м'ясо, то потрібно брати грудинку. Обов'язково перед приготуванням протріть сало серветками.

Шматок сала можна розрізати на великі шматки, а можна скрутити в рулет, зав'язавши його ниткою.

Спеції можуть бути будь-які, все залежить від особистих смаків. Але базовий набір – сіль, перець мелений і горошком, лаврове листя.

Важливо, щоб сіль була крупного помелу і її потрібно класти стільки, як того вимагає рецепт. Досолювати вже зварене сало – не смачно.

Добре, якщо сало полежить у спеціях кілька годин, за цей час вони добре його просочать. Для варіння беріть велику каструлю.

Адже сало потрібно варити на слабкому кипінні і довго, а зробити це можна тільки в глибокій ємності. Щоби пакет під час варіння не розкрився, прикріпіть його до країв каструлі прищіпкою.

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Після того, як сало звариться, а на це треба 2 години, воно має охолонути у воді. Потім помістіть його в прохолодне місце, щоб сало настоялося. Зберігати варене сало потрібно у фользі.

Сало в пакеті – рецепт

Варене сало / Фото: instagram.com/lidanikolaivna/

Інгредієнти

Сало – 600 г

Паприка – 3 ст. л.

Сіль грубого помелу – 2 ст. л.

Чорний, червоний перець – за смаком

Духмяний перець – 10 горошин

Часник – 3 зуб.

Лаврове листя – 5 шт.

Спосіб приготування

З'єднати всі спеції і обтерти ними сало. Помістити в пакет для варіння і залишити маринуватися мінімум 1 годину. Покласти сало у велику каструлю, залити водою і варити після закипання ще 2 години, періодично перевертаючи. Варити треба на слабкому вогні. Після сало має охолонути у воді. Коли сало повністю охолоне, дістати з пакета і загорнути у фольгу.

До сала можна подати салат з огірків, засолених експрес-методом. Як його приготувати – дивіться у відео.

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