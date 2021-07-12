Тривала і потужна магнітна буря липня стартує сьогодні

На Петра і Павла-2021 починається серйозна магнітна буря, яка протримається до самих вихідних

Магнітна буря / Фото: Pexels

Сьогодні, 12 липня, у свято святих апостолів Пета і Павла, на Землю обрушиться серйозна і затяжна магнітна буря. За прогнозами, цей геомагнітний шторм триватиме до п'ятниці, 16 липня.

Свого максимуму липнева магнітна буря досягне завтра, 13-го числа, і може сягати рівня G1. З середи шторм поступово піде на спад і вже до вихідних магнітосфера Землі увійде в норму.

Активність Сонця може спровокувати неприємності і зіпсувати самопочуття, особливо у метеозалежних людей.

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Коли ще в середині літа очікуються сплески сонячної активності, читайте в нашому прогнозі магнітних бур на липень-2021.

Знаючи прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.