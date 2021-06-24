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Магнітні бурі у липні 2021 року: в середині літа штормитиме

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 червня, 18:03
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Потужний геомагнітний сплеск, судячи з прогнозу, припадає на середину липня-2021, тож побережіть здоров'я і без необхідності не затримуйтеся на сонці.
Коли очікуються магнітні бурі у липні
Коли очікуються магнітні бурі у липні / Фото: Pexels

На відміну від спокійного в геомагнитном сенсі червня-2021, середина літа обіцяє кілька складних днів. Магнітні бурі різного ступеня нагрянуть на самому початку, наприкінці, а також в середині липня.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Коли магнітні бурі потривожать землян у липні 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на липневі свята, Івана Купала, День сім'ї, День бухгалтера і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на липень у нашій статті.

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Знаючи прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть у певнійсь мірі убезпечити себе від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце не постійне, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на липень 2021 року

Незначні магнітні коливання в липні можливі: 9, 10, 21 числа.

Потужні магнітні бурі очікуються 4, 12, 13, 31 липня.

Дивіться відео, як пережити магнітні бурі:

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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