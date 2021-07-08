Свято Петра і Павла: дата, історія і традиції

На Петров день завершувався багатоденний Апостольський піст, влаштовувалися свята, гуляння і ярмарки, а ось зозулі в цей день належало мовчати.

Літнє свято апостолів Петра і Павла

Наближається велике церковне свято – день святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Що за свято Петра і Павла, коли воно зазвичай відзначається, яку історію і значення має, читайте в нашій статті.

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Дата свята Петра і Павла у 2021 році

Щорічно церква відзначає день Петра і Павла 12 липня. У 2021 року це велике православне свято припадає на понеділок, початок робочого тижня. У цей же період завершується перший літній багатоденний піст, який саме і встановлений на честь святих апостолів, а тому називається Петровський або Апостольський. Пост Петра і Павла-2021 стартував 28 червня і триватиме два тижні.

Свято Петра і Павла: історія і значення

День апостолів Петра і Павла був заснований на згадку про найближчих Христових учнів і послідовників.

Святий Петро народився в сім'ї рибалки, і сам якийсь час займався рибним промислом, а тому він є покровителем усіх рибалок. При народженні він отримав ім'я Симон, але пізніше за твердість і старанність у вірі Ісус Христос прозвав його Кифа (Петро по-грецьки), що в перекладі означає "камінь". Спочатку Петро тричі зраджував Христа, але потім спокутував свою провину, став засновником християнської церкви і першим Папою Римським. Святий Павло до зустрічі з Христом був одним з гонителів юдеїв, але пізніше у ньому також прокинулася віра у Христа, і він почав проповідувати це вчення на території Малої Азії та Балканського півострова. Його проповіді також входять до Нового заповіту. Святі апостоли Петро і Павло за свою християнську віру прийняли мученицьку смерть в один день – 12 липня. Апостола Петра розіпнули вниз головою, а апостолу Павлу відтяли голову. Традиції свята Петра і Павла: що можна, а чого не можна робити Поряд зі святом Івана Купала, день Петра і Павла становить єдиний святковий цикл, присвячений повному розквіту природних сил, літу, сільськогосподарським роботам, першим зборам врожаю, сінокосу, періоду весіль. У деяких місцях літо навіть починало відраховуватися з Петрова дня. Тренера збірної Росії звільнили після провалу на Євро: Черчесов офіційно безробітний Традиційно до цього свята люди намагалися навести порядок в оселях і довкола, робили косметичний ремонт, прикрашали будинок зеленню, квітами і вишитими рушниками. На Петра йшли на службу до церкви з букетами і вінками. А господині на це свято пекли пампушки, які називалися мандриками. Є цікава легенда, що коли святі Петро і Павло подорожували світом, один такий мандрик у них вкрала зозуля. І за це Господь покарав птаха, заборонивши кувати в період свята. На Петрів день завершувався піст, а тому люди збиралися всією родиною за одним святковим столом. А ще на день Петра і Павла було заведено влаштовувати свята, ярмарки, народні гуляння з танцями і піснями. Чого не можна робити на Петра і Павла? Як і на будь-яке інше церковне свято, не варто займатися важкою і брудною роботою: шити, прати, прибирати, будувати, копати, а також проявляти негатив один до одного, лихословити і лаятися. Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021: Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.