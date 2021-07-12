Продолжительная и мощная магнитная буря июля стартует сегодня

На Петра и Павла-2021 начинается серьезная магнитная буря, которая продержится до самых выходных

Магнитная буря / Фото: Pexels

Сегодня, 12 июля, в праздник святых апостолов Пета и Павла, на Землю обрушится серьезная и затяжная магнитная буря. По прогнозам, этот геомагнитный шторм продлится до пятницы, 16 июля.

Своего максимума июльская магнитная буря достигнет завтра, 13-го числа, и может достигать уровня G1. Со среды шторм постепенно пойдет на спад и уже к выходным магнитосфера Земли войдет в норму.

Активность Солнца может спровоцировать неприятности и подпортить самочувствие, особенно у метеозависимых людей.

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Когда еще в середине лета ожидаются всплески солнечной активности, читайте в нашем прогнозе магнитных бурь на июль-2021.

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2021 года: благоприятные и опасные дни.